Football Talk. Anderlecht-huurling Peter Zulj treft twee keer raak bij debuut voor Göztepe - Belgische keeper Swolfs (23) stopt met voetballen

RSCA-huurling Peter Zulj treft twee keer raak bij debuut voor Göztepe

Bij zijn debuut voor Göztepe heeft Peter Zulj zich meteen laten opmerken met twee doelpunten tegen Konyaspor. De 27-jarige Oostenrijkse international, die wordt uitgeleend door Anderlecht, hielp zijn team zo aan een 2-3 zege.

Zulj startte meteen in de basis. Na de openingstreffer van Mihojevic (17.) lukte de middenvelder op het halfuur de 0-2. Na de pauze kwam de thuisploeg langszij, waarna Zulj er 1-3 van maakte in de 58e minuut. Vier minuten later scoorde Konyaspor nog eens, maar een gelijkspel stond Göztepe niet meer toe. Zulj werd in de 84e minuut naar de kant gehaald.

Met 22 punten is Göztepe opgeklommen naar de elfde plaats in de Süperlig. Konyaspor is tiende met evenveel punten. Zulj ruilde twee jaar geleden Sturm Graz voor Anderlecht, waar hij zich nooit echt kon doorzetten. In zijn periode bij paars-wit scoorde Zulj geen enkele keer.

Belgische keeper Anthony Swolfs (23) stopt met voetballen

Anthony Swolfs (23) pakte gisteren nog een clean sheet met de Nederlandse tweedeklasser Dordrecht tegen FC Volendam, maar vandaag hangt hij de voetbalschoenen aan de haak. De doelman gaat voor een carrière als financieel adviseur. “Ik heb samen met een vennoot een eigen onderneming waarbij ik mensen help om te investeren op de financiële markt”, zegt hij aan onze collega’s van het Algemeen Dagblad. “Die zakelijke werkzaamheden kan ik niet langer combineren met mijn voetballoopbaan. Het moment van afscheid nemen is misschien vreemd en de winterstop was misschien een logischer moment geweest. Maar ik heb FC Dordrecht de tijd gegeven om een opvolger te vinden. Dat heeft even geduurd.”

Swolfs begon zijn carrière in de jeugd bij Antwerp en Beerschot alvorens naar Club Brugge te verhuizen. In 2015 ging het van blauw-zwart naar KV Mechelen. Hij speelde in België nadien nog voor AA Gent, Waasland-Beveren, waarvoor hij twee matchen in de Jupiler Pro League keepte. In de zomer van 2019 trok Swolfs naar Telstar en dit seizoen kwam hij uit voor Dordrecht.

Volledig scherm Anthony Swolfs © Photo News

Vertonghen speelt met Benfica gelijk in topper bij Porto

In de topper van de veertiende speeldag in de Primeira Liga hebben Porto en Benfica vrijdag 1-1 gelijkgespeeld. Jan Vertonghen speelde de volledige wedstrijd voor Benfica, zes minuten voor tijd kreeg de Belgische recordinternational een gele kaart.

Geen van beide rivalen kon zo profiteren van het puntenverlies van leider Sporting, dat eerder op de dag vrede moest nemen met een 1-1 gelijkspel tegen Rio Ave. Porto en Benfica volgen als tweede en derde allebei op vier punten van Sporting.

Volledig scherm © AFP