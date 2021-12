Football Talk. Anderlecht blaast stage naar Dubai af - Twee Seraing-spelers naar Africa Cup

AA Gent AA Gent dreigt ook Tissoudali te verliezen aan Afrika Cup

AA Gent wist al dat het Michael Ngadeu (Kameroen) en Souleymane Marreh (Gambia) zal moeten afstaan voor de Afrika Cup, die van 9 januari tot 6 februari gespeeld wordt. Maar nu dreigt het ook een derde speler te verliezen. “Tarik Tissoudali zit in de preselectie van Marokko”, vertelt Hein Vanhaezebrouck, die met Ngadeu de leider van zijn defensie en met Tissoudali zijn topschutter een tijd kwijt kan zijn. “Ngadeu is al een serieuze aderlating, hij heeft alle matchen gespeeld bij ons, hij is onze grote chef achteraan. En Tissoudali is de man van de verrassingen en de creativiteit. We weten ook dat we er geen vijf klaar hebben staan zoals hij. Als het zo is, gaan we oplossingen moeten zoeken.”

