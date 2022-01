Football Talk. Ancelotti blijft positief over Hazard - Corona spaart ook Vertonghen niet

Ancelotti blijft positief over Hazard

Nog eventjes geduld. Tegen Valencia zit hij zaterdagavond weer op de bank, maar Real-trainer Carlo Ancelotti blijft positief over Eden Hazard: “Zijn fysieke conditie is goed. Hij moet opnieuw met het vertrouwen leren spelen dat hij vroeger had. Hij benadert stilaan de beste Hazard. En hopelijk zien we die binnenkort weer.” Hazard vierde vrijdag zijn 31ste verjaardag. Van de voorbije vier matchen van Real stond hij er drie in de basis. (KTH)

Jan Vertonghen test positief

Het coronavirus spaart ook Jan Vertonghen niet. De verdediger van Benfica heeft een positieve test afgelegd, laat de club weten. Hij is al de zevende speler bij de Portugese topclub die het vlaggen heeft, na Svilar, Yaremchuk, Meité, Pizzi, Radonjic en Vlachodimos. Zondag staat de volgende competitiematch van Benfica op de agenda, al zullen ze daar serieus gehavend aan de start staan.

Volledig scherm © AFP

AA Gent verliest van AZ

AA Gent speelde vrijdagnamiddag in uitgedunde geledingen een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse AZ. Met vijf coronagevallen, drie Afrika Cupgangers en Odjidja, Oladoye, Chakvetadze en Bezus (op training geblesseerd aan de lies) in de ziekenboeg, hield Hein Vanhaezebrouck amper 13 veldspelers over.

Die werden in de loop van drie tijdsblokken van een halfuur regelmatig gewisseld. Malede, Okumu en Samoise kwamen in het eerste halfuur dicht bij een doelpunt, in een verder kansarme wedstrijd. Uit de eerste echte mogelijkheid voor AZ maakte Midtsjo het enige doelpunt. AA Gent traint zaterdagochtend nog één keer in Oliva en keert in de late namiddag huiswaarts.

AA GENT: Roef; Hanche-Olsen, Okumu, Godeau; Samoise, Kums, Owusu, Castro-Montes; Hjulsager; Mboyo en Malede. (Invallers: De Sart, Lemajic, Opéri)

DOELPUNTEN: 80' Midtsjo (0-1)

Standard en RFC Luik spelen gelijk

Standard heeft 2-2 gelijkgespeeld tegen derdeklasser RFC Luik in een vriendschappelijke wedstrijd. Zoals veel Belgische clubs, bleef Standard tijdens de winterstop in België. De Rouches, die al enkele dagen aan het werk waren in hun trainingscentrum, stonden deze namiddag tegenover RFC Luik. De mannen van coach Luka Elsner openden de score via Damjan Pavlovic (50., 1-0), voordat Mouhli enkele minuten later de gelijkmaker binnentrapte (59. 1-1). Aron Donnum bracht Standrad weer op voorsprong vanop de stip (65., 2-1), maar een kwartier voor affluiten kwam RFC Luik weer langszij via Gendebien (76., 2-2).

Standard hervat de competitie met een duel tegen RSC Anderlecht op 16 januari.

Leicester City twee maanden zonder Vardy

Jamie Vardy kan ongeveer twee maanden niet spelen bij Leicester City. Coach Brendan Rodgers meldde dat de topscorer van de club uit de Premier League zwaarder geblesseerd is aan een hamstring dan aanvankelijk werd gedacht.

De 34-jarige spits, dit seizoen al goed voor negen doelpunten in de competitie, hoeft niet te worden geopereerd. “Rust is voldoende”, aldus Rodgers. “Maar waarschijnlijk zullen we hem pas in maart weer op het veld zien.” De club van Youri Tielemans en Timothy Castagne speelt zaterdag in de FA Cup tegen Watford. Leicester won het toernooi vorig seizoen.

Volledig scherm © REUTERS

Negen besmettingen bij KV Kortrijk

Na een COVID-test op maandag waren er vier spelers besmet bij KV Kortrijk, maar na een extra PCR-test vanochtend zijn er negen besmettingen vastgesteld bij spelers en staf. De namen worden uit respect voor de privacy niet vrijgegeven. Het gaat om vier spelers en vijf stafleden. De oefenwedstrijd tegen RWDM, die zondag om 11 uur wordt afgwerkt, gaat normaal gewoon door. (IVDA)

Zulte Waregem schrapt ministage en oefent zondag op Anderlecht

Zulte Waregem heeft ultiem beslist de driedaagse ministage in het nationaal oefencentrum in Tubeke te schrappen. Aanleiding hiervoor is het wegvallen van de geplande oefenwedstrijd tegen Lommel (1B), dat met een uitbraak van corona te kampen kreeg.

Essevee blijft vandaag en morgen gewoon in het eigen oefencentrum trainen. Zondag volgt er wel een nieuwe oefenwedstrijd, tegen Anderlecht. Deze partij wordt om 13.30 uur achter gesloten deuren gespeeld op Neerpede. De aanwinsten Dion Cools en Timothy Derijck zullen er debuteren voor Zulte Waregem. (LUVM)

FIFA Best award voor Lewandowski, Messi of Salah, niet voor De Bruyne

Robert Lewandowski (Bayern München), Lionel Messi (PSG) of Mohamed Salah (Liverpool) zal maandag 17 januari in Zürich de FIFA Best Award in ontvangst mogen nemen. Rode Duivel Kevin De Bruyne (Manchester City) hoorde ook bij elf genomineerden, maar staat niet op de shortlist die de Wereldvoetbalbond vrijdag bekendmaakte.

Vorig jaar ging de erkenning naar Lewandowski en de 33-jarige spits kende opnieuw een topseizoen. Met 41 doelpunten verbrak hij het Bundesligarecord van Gerd Müller (40 in 1971-1972) en werd hij topscorer in Europa. Eind november moest de Pool In de Gouden Bal, een referendum van France Football, tegen de verwachting in Messi voor laten gaan.Bij de vrouwen maken de Spaanse Barcelona-speelsters Jennifer Hermoso en Alexia Putellas en de Australische Sam Kerr (Chelsea) kans op de trofee.

Volledig scherm © Tobias Hase/dpa

Atlético overklast derdeklasser Majadahonda in Copa del Rey, Carrasco goed voor assist

Derdeklasser Rayo Majadahonda nam het donderdagavond in de zestiende finales van de Copa del Rey op tegen Atlético Madrid, waar Yannick Carrasco in de basis stond. Atlético was veruit de betere ploeg en won overtuigend met 0-5. Cunha maakte het openingsdoelpunt voor Atlético op aangeven van Carrasco (17.). Renan Lodi (26.) en Suarez (41.) maakten er nog 0-3 van voor de rust. Na de rust vonden ook invallers Griezmann (57.) en Joao Felix (79.) de weg naar doel. Atlético Madrid, dat momenteel vierde staat in La Liga met 32 punten uit 19 wedstrijden, stoot zo door naar de achtste finales van de Copa del Rey.

Volledig scherm © REUTERS

Feyenoord blaast oefenduel met Club af, blauw-zwart oefent tegen Hongaarse ploeg

Feyenoord reist vrijdagochtend niet af naar Marbella voor het geplande oefenduel met Club Brugge. Dat heeft de Nederlandse club gemeld. De club acht het onverstandig om voor een training en wedstrijd af te reizen naar het Marbella Football Center, waar op dit moment meerdere ploegen uit verschillende landen op trainingskamp zijn.

In plaats van tegen Feyenoord zal Club morgen oefenen tegen het Hongaarse Puskas Akademia. De aftrap van dat duel wordt morgen om 15u15 gegeven.

Ook PSG-spelers Draxler en Di Maria testen positief op coronavirus

PSG-middenvelders Julian Draxler en Angel Di Maria hebben positief getest op het coronavirus. Beide spelers zitten thuis in quarantaine. Ook Lionel Messi, Juan Bernat, Nathan Bitumazala, Sergio Rico en Danilo Pereira raakten al besmet met het virus bij PSG. Messi mag ondertussen al uit quarantaine en er wordt verwacht dat hij de komende dagen opnieuw zal aansluiten bij het team. De Argentijn testte positief nadat hij terugkwam uit Argentinië na de winterstop.

Volledig scherm Angel Di Maria. © REUTERS

Ook Yaremchuk test bij Benfica positief op coronavirus

Verschillende spelers van Benfica Lissabon hebben positief getest op het coronavirus. “Middenvelders Pizzi en Meite, alsook de aanvallers Nemanja en Yaremchuk (ex-AA Gent) hebben positief getest”, aldus de club. Ook de doelmannen Mile Svilar (ex-Anderlecht) en Odisseas Vlachodimos testten al positief. Dat meldden de lokale media.

Ook Sporting werd al door het virus getroffen. Zowel coach Ruben Amorim als verdediger Gonçalo Inacio zitten in quarantaine. Estoril Praia, waarbij verscheidenen spelers en leden van de staf in quarantaine zitten, had gevraagd om de wedstrijd tegen FC Porto, op de 17de speeldag van de competitie, uit te stellen. Die laatste ging daar echter niet op in vanwege “kalenderbeperkingen”

Volledig scherm © EPA

Twee positieve gevallen bij Anderlecht

Anderlecht haalt opgelucht adem. De covid-testronde van gisterenavond heeft slechts 2 positieve gevallen aan het licht gebracht. Enkel verdediger Lisandro Magallan en belofte Enock Agyei liepen het coronavirus op tijdens de korte winterbreak. Zij gaan in quarantaine. RSCA hervatte gisteren als laatste club uit 1A de trainingen, toen koos men nog voor een inlooptraining met de nodige voorzorgsmaatregelen. Vandaag werd voor het eerst intensief getraind. Zondag speelt Anderlecht een oefenmatch tegen Westerlo, de leider uit 1B. (SVL)

Volledig scherm © Photo News

Sassuolo en Genoa, met Vanheusden in de basis, delen de punten

Op de 20ste speeldag van de Serie A ontving Sassuolo Genoa, waar Zinho Vanheusden in de basis stond. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. De kapitein van Genoa, Mattia Destro, opende de score voor de bezoekers na zes minuten spelen. Tien minuten na de rust hing Berardi de bordjes weer gelijk (55.). Genoa staat voorlopig voorlaatste in de Serie A met 12 punten uit 20 wedstrijden.

Vier Italiaanse duels gaan niet door, maar Serie A gelast ze niet af

Vier competitieduels die later op de dag zouden moeten worden afgewerkt in de Serie A, gaan niet door. Verschillende teams kampen met corona-uitbraken. De lokale gezondheidsautoriteiten trokken al een streep door de duels, maar de Serie A deed dat nog niet.

Door corona-uitbraken werd op dit moment al een streep gezet door Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia en Fiorentina-Udinese. Bologna, Torino, Udinese en Salernitana kondigden woensdag al uitbraken van het coronavirus aan.

Ook Spezia-Hellas Verona staat op de helling. De topper Juventus-Napoli lijkt wel door te gaan, maar het team van Dries Mertens mist ook enkele spelers door coronabesmettingen.

De Serie A blijft voorlopig vasthouden aan de duels. Een onderling conflict met de gezondheidsautoriteiten, die duels uitstellen maar hier niet de bevoegdheid over zouden hebben, ligt aan de grondslag.

Zolang de competitiewedstrijden niet officieel worden uitgesteld bestaat de kans dat een situatie zoals in Udinese-Salernitana van eind december zich zal herhalen. De spelers van Salernitana mochten destijds van hun lokale gezondheidsautoriteiten niet afreizen voor het duel, maar de Serie A stelde de partij niet officieel uit. Zo kwamen de spelers van Udinese, om aan de voorwaarden van de Serie A te voldoen, toch op het veld. Vorig seizoen gebeurde hetzelfde in Juventus-Napoli.

Udinese-Salernitana was tot dusver het enige duel in de Serie A dat dit seizoen werd uitgesteld door coronaperikelen.

Volledig scherm Dries Mertens. © Photo News

Zorgeloze tweede stagedag voor Antwerp, dat wel oefenmatch in water ziet vallen

Antwerp kende een zorgeloze tweede trainingsdag op stage in Portugal. Coach Brian Priske schotelde zijn spelers twee oefensessies voor en alle 24 aanwezige spelers konden die vol maken. Ook donderdag staan er twee trainingen op het programma. Later op de week zal het schema wel moeten worden aangepast, want Servette Genève heeft afgehaakt voor de op zaterdag voorziene oefenmatch. Het nummer vijf uit de Zwitserse competitie zit met te veel coronabesmettingen en besloot thuis te blijven. Antwerp is nu op zoek naar een alternatief. Mogelijk wordt het Tsjechische Slavia Praag de nieuwe sparringpartner. Als Slavia toch zou bedanken voor de invitatie zou het kunnen dat Antwerp een onderlinge wedstrijd inlast. (KDC)

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Jordi Condom nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren

Lang heeft hij niet moeten zoeken naar een nieuwe job, Jordi Condom. De Spanjaard, tot kort voor nieuwjaar de trainer van Seraing, is de nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren. Dat bevestigt de 1B-club. “Hij brengt een schat aan ervaring in het Belgische voetbal mee naar onze club”, klinkt het op de website van de club. “Hij bekleedde ondertussen gedurende meer dan twaalf jaar verschillende functies bij clubs in 1A en 1B en heeft een passie voor het bouwen van succesvolle projecten met zowel spelers als coaches.”

Deinze komt in Singaporese handen

Voorzitter Denijs Van De Weghe en zijn bestuursploeg van KMSK Deinze hebben een overeenkomst bereikt met ACA Football Partners, een investeringsmaatschappij uit Singapore. Door de samenwerking hoopt de voorzitter de vooropgestelde ambities in 1B waar te maken. Denijs Van De Weghe en zijn echtgenote, Kathleen Gevaert, blijven hun huidige rol binnen het bestuur vervullen en zullen ook het stadionproject verder blijven opvolgen.

“Om een antwoord te kunnen bieden aan deze toekomstige uitdagingen van het professioneel voetbal zijn er belangrijke investeringen nodig in zowel spelers als infrastructuur. We zijn dan ook enorm verheugd dat ACAFP mee wil gaan in dit verhaal. Op deze manier kunnen we onze club verder uitbouwen”, stelt Van De Weghe. “KMSK Deinze zal een centrale club worden binnen het multi-club ownership model van ACAFP. Er wordt, met andere woorden, een Europese structuur met meerdere clubs opgericht waarin KMSK Deinze een centrale rol zal vervullen.”

“De komst van ACAFP betekent echter niet het einde van KMSK Deinze zoals de club gekend is”, verzekert Van De Weghe. “Mijn echtgenote en ikzelf blijven uiteraard aan boord in de huidige rol en zullen waken over het familiale en warme karakter van de club. Wij blijven ook het stadionproject in goede banen leiden, zodat de club binnenkort in een stadion kan spelen dat voldoet aan alle eisen van het professioneel voetbal. We voorzien nog een persconferentie op latere datum waarop de korte- en langetermijnstrategieën verder toegelicht zullen worden.

Van De Weghe werd in 2011 waarnemend voorzitter en is sinds 2012 officieel voorzitter van de club. KMSK Deinze staat momenteel vierde in 1B. Daar zijn ook Lommel, Waasland-Beveren, Westerlo en Moeskroen in buitenlandse handen.

Ook Davies test coronapositief bij Bayern

Alphonso Davies is de negende speler van Bayern München die de voorbije dagen positief heeft getest op het coronavirus. Bayern deelde mee dat de linksback zich goed voelt en zichzelf thuis isoleert. Davies had sinds het begin van de week met de ploeg getraind waardoor de Bundesliga-hervatting voor Bayern, vrijdag tegen Borussia Mönchengladbach, nog meer in gevaar zou kunnen komen. Bayern-bestuurslid sport Hasan Salihamidzic bevestigde eerder op de dag dat de club in gesprek is met de Duitse voetballiga (DFL) over een uitstel van de wedstrijd.

Bayern München heeft in de aanloop naar de hervatting van het seizoen weer te maken met een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie. Eerder testten ook Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Leroy Sané en Dayot Upamecano positief.

Volledig scherm Alphonso Davies. © REUTERS

Nu ook assistent besmet, Liverpool vraagt uitstel van match tegen Arsenal

De coronamiserie bij Liverpool is nog wat groter. Na Jürgen Klopp testte ook zijn assistent Pepijn Lijnders positief. Lijnders zat dit weekend al op de bank in de match tegen Chelsea en zou dat bij afwezigheid van Klopp donderdag in het League Cup-duel tegen Arsenal opnieuw doen. De man moet nu echter zelf in isolatie. Alisson, Firmino en Matip zitten ook in quarantaine. The Reds vrezen dat het aantal positieve coronagevallen de komende uren nog zal oplopen. Daarom wil het de wedstrijd tegen Arsenal laten uitstellen. De training werd alvast afgelast. “Een van de overwegingen die hebben geleid tot de aanvraag bij de EFL is de noodzaak om reizende supporters zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van mogelijk uitstel”, klinkt het bij Liverpool. “Aangezien er geen vooruitzicht is dat de huidige situatie vóór de wedstrijd van donderdag verbetert en deze mogelijk nog verslechtert, acht de club het verstandig én redelijk om te vragen om de wedstrijd te verplaatsen.”

Volledig scherm Liverpool-ster Mohamed Salah. © Photo News

Boete voor Anderlecht wegens “verdoken commissie”, RSCA wijst naar vorig bestuur

De Disciplinaire Raad van de voetbalbond heeft RSC Anderlecht een boete gegeven omdat het een “verdoken commissie” zou hebben betaald aan een tussenpersoon voor een transactie met een minderjarige speler. Dat gebeurde onder de vorm van een vergoeding voor scouting, zo staat in de beslissing van de Raad. De Brusselse club krijgt een boete van 15.000 euro, waarvan 10.000 euro effectief en 5.000 euro met een jaar uitstel. Anderlecht kan nog in beroep gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), maar is dat niet van plan.

Het probleem is de betaling van 37.500 euro aan een tussenpersoon, zogezegd in het kader van een overeenkomst uit 2019 om jonge voetbaltalenten in Afrika op te volgen. De betaling hield volgens de Disciplinaire Raad echter een verdoken commissie in voor bemiddeling tussen de club en de toen nog minderjarige speler Mohamed Guindo. Clubs mogen volgens de FIFA-reglementen geen vergoedingen betalen aan tussenpersonen die werken voor minderjarige spelers. Betalingen moeten sowieso eerst voorgelegd worden aan het Clearing Departement van de bond. De nieuwe regels gelden sinds juli 2020 in België.

De Disciplinaire Raad wijst onder meer op de vermelding van “fee Guindo” (vergoeding Guindo) bij de betaling op 1 oktober 2020, de overeenstemmende timing in oktober 2019 van de ondertekening van het eerste profcontract van de toen 16-jarige speler en de “scoutingovereenkomst”, en de erg beperkte scoutingverslagen die die club kon voorleggen. Bovendien was de speler al twee jaar aangesloten bij de club en moest hij dus niet meer gescout worden. Guindo speelde al sinds 2015 in België, en kon dus niet onder de scoutingovereenkomst vallen.

In de beslissing van de Disciplinaire Raad valt te lezen dat Anderlecht naar eigen zeggen wel de bedoeling had om scoutingdiensten te laten verrichten door de tussenpersoon, maar dat die nadien in gebreke is gebleven. De club zegt dan ook misleid geweest te zijn. Opvallend: het bestuur van Anderlecht vroeg om de uitspraak en inhoud van het dossier geheim te houden “gelet op de gevoeligheid”, maar daar is de Raad dus niet op ingegaan.

“Het ging om een contract dat was afgesloten onder het vorige sportief bewind van RSCA (met Michael Verschueren als sportieve baas, red.). Het huidige management heeft het contract stopgezet toen bleek dat er twijfels waren over de inhoud ervan”, zegt de club in een reactie op de beslissing. Anderlecht heeft een geschil met de tegenpartij en probeert de sommen terug te vorderen, klinkt het ook.

Ito test positief bij RC Genk

De angst voor besmettingen, de reden waarom in laatste instantie de winterstage in Benidorm werd afgeblazen, bleek bij Racing Genk niet ongegrond. Middenvelder Bastien Toma zit nog in quarantaine in Dubai na een positieve test vorige week. Ook de sneltest van de 19-jarige aanvaller András Nemeth bleek positief, hij wacht nog op het resultaat van zijn PCR-test. Het resultaat van de PCR-test bij Junya Ito was alvast positief. Ook de Japanner moet dus in quarantaine en mist de stevige trainingsweek die Bernd Storck zijn spelers deze week voorschotelt. Ito reisde tijdens de korte onderbreking overigens niet naar Japan, maar hij bleef in België. (KDZ)

Volledig scherm © Photo News

Racing Genk bouwt nieuw trainingscentrum

Racing Genk start eind 2022 met de bouw van een gloednieuw trainingscentrum voor de A-kern. Dat meldt de club via een persbericht. Midden 2024 zouden de spelers en staf er hun intrek in kunnen nemen. “We willen sportief blijven groeien en daarom investeren we in onze infrastructuur”, klinkt het bij CEO Erik Gerits. “We gaan onze site tot één groot KRC Genk-dorp vergroten, en verankeren ons als club dus definitief hier. Dit hier is onze grond. We zien dit project als een drietrapsraket: het nieuwe trainingscentrum is trap één, daarna komt er ook een nieuw stadion op de academie voor onze beloften in 1B en de Ladies, en tot slot de vernieuwde Cegeka Arena.” Er worden twee oefenvelden aangelegd, waarvan één met een hybride grasmat, plus een derde iets kleiner terrein, voor de doelmannen.

Volledig scherm © Photo News

Ferran Torres en Pedri positief op Covid-19

Barcelona deelde mee dat aanvaller Ferran Torres, pas overgekomen van Manchester City, en middenvelder Pedri positief getest hebben op het coronavirus. Beide Spanjaarden voelen zich goed, maar moeten wel in quarantaine. Afgelopen weekend moest trainer Xavi Hernandez voor het competitieduel op verplaatsing bij Mallorca al zeventien spelers missen, waarvan minstens tien door Covid-19. Desondanks won zijn team met 0-1.

Volledig scherm © AFP

KV Oostende annuleert winterstage

KV Oostende heeft de winterstage geannuleerd. De kustploeg had morgenochtend om 6 uur naar La Manga in Spanje moeten vliegen. Zeven spelers en een lid van de staf testten positief op de omikronvariant. “Om een nog verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd beslist om de stage te annuleren”, laat de club weten. (TVA)

Vijf spelers AA Gent positief op corona

AA Gent arriveerde in de late namiddag in het Spaanse Oliva, waar de ploeg tot en met zaterdag op stage vertoeft. Hein Vanhaezebrouck had 26 spelers geselecteerd voor dit oefenkamp, maar uiteindelijk arriveerden er maar 21 in Spanje. Vijf spelers werden voor het vertrek vanuit België positief getest op corona. Het gaat om Sinan Bolat, Laurent Depoitre, Nurio, Gianni Bruno en de jonge verdediger Ibrahima Cissé. Het vijftal bleef in België in quarantaine. Christopher Operi is ziek, maar hij heeft geen corona. (RN)

Volledig scherm © Photo News

Bij Antwerp blijft Benson thuis

Manuel Benson zal dinsdag niet met Antwerp op stage vertrekken naar het Portugese Alvor. De smaakmaker van de jongste weken legde een positieve coronatest af en blijft thuis in quarantaine. Dat geldt trouwens ook voor mental coach Rudy Heylen. De geblesseerden Coopman, Nsimba en Buta blijven op de Bosuil achter om daar verder te werken aan hun revalidatie. Seck zit dan weer met Senegal op de Africa Cup. Quirynen en De Pauw gaan evenmin mee naar Portugal. Zij lijken al even niet meer te passen in de plannen van trainer Brian Priske. Antwerp zal op Portugese bodem één oefenmatch afwerken, op zaterdag 8 januari tegen het Zwitserse Servette Genève. (KDC)

Volledig scherm Manuel Benson. © Joel Hoylaerts / Photonews

Nog een coronageval bij PSG

Ook Danilo Pereira heeft bij Paris Saint-Germain positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Franse topclub, die zondag onder meer de besmetting van Lionel Messi bevestigde, gemeld. PSG maakte zaterdagavond bekend dat bij tests voor het hervatten van de trainingen vijf besmettingen met het coronavirus aan het licht gekomen waren. Het ging om vier spelers en een staflid, maar PSG onthulde de identiteit van de betrokken personen niet. Daags nadien gaf de Franse grootmacht dus wel de namen van de vier spelers vrij. Het ging naast Messi nog om Juan Bernat, Sergio Rico en Nathan Bitumazala. Maandag liet PSG weten dat ook Danilo Pereira zondag een positieve coronatest heeft afgelegd. De Portugees verblijft net als Messi en co. momenteel in isolatie en volgt het gezondheidsprotocol. Het vijftal mist al zeker de wedstrijd van later vandaag/maandag in de zestiende finales van de Coupe de France tegen Vannes.

Volledig scherm Danilo. © REUTERS

Na Genk en STVV blaast ook Standard stage af

STVV en Racing Genk zegden gisteren al hun stage naar Spanje af wegens de coronasituatie. En nu heeft ook Standard dezelfde beslissing genomen. De Rouches trokken normaal gezien naar Marbella. “Maar gezien de evolutie van de gezondheidscrisis heeft Standard, net zoals vele andere Belgische en buitenlandse clubs, deze maandagmorgen beslist om niet naar Spanje af te reizen zoals dit oorspronkelijk gepland stond morgen”, klinkt het op de website van de club. “Dit om de bijkomende gezondheidsrisico’s van een groepsreis naar het buitenland te vermijden. Onze winterstage zal dus doorgaan in ons oefencentrum.” Standard is bezig aan een kwakkelseizoen en staat pas op de vijftiende plaats in eerste klasse met 23 punten uit negentien wedstrijden.

Volledig scherm © Photo News

Bese verbreekt contract bij OHL

OH Leuven is op stage vertrokken naar het Spaanse Algorfa. Drie namen ontbraken op het vliegtuig: Yannick Aguemon, Scotty Sadzoute en Barnabas Bese. Die eerste testte positief en reist preventief niet mee, voor Sadzoute wordt een huuroplossing gezocht. Bese heeft zijn contract dan weer in onderling overleg met de club verbroken. De Hongaarse rechtsachter speelde tegen Charleroi nog een paar minuten mee, maar zoekt na anderhalf jaar in Leuven andere oorden op. Verder moet OHL het ook zonder Sory Kaba en Sofian Chakla doen, die deelnemen aan de Afrika Cup.

Volledig scherm © Photo News