Football Talk. Amuzu krijgt werkstraf voor coronafeestje - Verlies van 95 miljoen euro voor Spurs

Amuzu krijgt werkstraf voor coronafeestje

Francis Amuzu (22) heeft een werkstraf gekregen nadat hij een paar maanden geleden de coronaregels overtrad. Gevraagd naar een officiële reactie op dat vonnis liet Anderlecht het volgende weten: “We veroordelen het gedrag van Francis. Hij kwam aan op een feestje waar te veel aanwezigen waren en heeft de verkeerde keuze gemaakt om het pand niet te verlaten. We willen wel benadrukken dat Francis beseft dat hij in de fout is gegaan. We bekijken, in overleg met Francis, of we een actie op poten kunnen zetten om zijn appreciatie voor de zorgsector te uiten, want die is wel degelijk aanwezig. Francis zal hier de juiste lessen uit trekken.” (PJC)

Volledig scherm © Photo News

Verlies van 95 miljoen euro voor Spurs

De Engelse topclub Tottenham Hotspur heeft vorig seizoen afgesloten met een verlies van 95 miljoen euro (80,2 miljoen pond), zo maakte de club bekend. Het coronavirus is ook hier de grote boosdoener. Vanwege de coronamaatregelen vielen de wedstrijdrecettes immers terug tot 2,3 miljoen euro, tegenover 112,3 miljoen euro een seizoen eerder. Daarnaast werden er nog heel wat andere evenementen geannuleerd, die hadden moeten plaatsvinden in het Tottenham Hotspur Stadium. Dat opende in april 2019 de deuren en kostte de club 1,4 miljard euro.

“De resultaten zijn een weerspiegeling van de moeilijke periode die we doormaakten tijdens de pandemie”, klinkt het bij Spurs-voorzitter Daniel Levy. “We kregen immers met niet minder dan drie lockdowns af te rekenen, al is dat allemaal niets in vergelijking met het persoonlijke leed dat de pandemie heeft veroorzaakt.”

De jaarlijkse omzet zakte van 478 miljoen euro naar 430 miljoen euro. Het verlies aan inkomsten bleef enigszins beperkt wegens verhoogde inkomsten uit tv-rechten. De schuldenberg is op een jaar tijd met 119 miljoen euro gestegen naar 839 miljoen euro, met jaarlijkse afbetalingen aan gemiddeld 2,7 procent tot 2051.

Volledig scherm © Photo News

Napoli drie maanden zonder geopereerde Osimhen

Napoli is Victor Osimhen drie maanden kwijt. De Nigeriaanse spits, topscorer van de koploper van de Serie A met vijf doelpunten, onderging dinsdagochtend een operatie aan meerdere botbreuken in zijn gezicht. De artsen hebben onder meer een titanium plaat met schroeven aangebracht. Ze denken dat Osimhen, ex-speler van Sporting Charleroi, pas eind februari weer voluit kan voetballen.

De spits moest zich zondag in de verloren topper tegen Inter Milaan (3-2) kort na rust laten vervangen, na een botsing met de Slowaakse verdediger Milan Skriniar. In het ziekenhuis constateerden de artsen breuken in de oogkas en het jukbeen. Osimhen bleef ter observatie een nacht in het ziekenhuis.

Ondanks de eerste competitienederlaag van dit seizoen bleef de ploeg van trainer Luciano Spalletti wel aan kop van de ranglijst staan. Napoli heeft na dertien wedstrijden evenveel punten als AC Milan. Inter volgt op 4 punten.

De club uit Napels speelt woensdag in de Europa League tegen Spartak Moskou. De 22-jarige Osimhen tekende in de eerste drie groepswedstrijden voor vier doelpunten.

Volledig scherm © Photo News