Football Talk. Amuzu krijgt werkstraf voor coronafeestje - Advocaat stapt op bij Irak - Mini-abonnementen Union vliegen de deur uit

Mini-abonnementen Union vliegen de deur uit

Union is sinds 19 november gestart met mini-abonnementen voor de terugronde van de reguliere competitie. De verkoop loopt als een trein. Verwonderlijk is dat niet. Wie zich de voorbije zomer geen jaarabonnement aanschafte, is inmiddels tot de vaststelling gekomen dat je snel moet reageren om een dagticket te bemachtigen. De match tegen OHL van komende vrijdagavond is trouwens al sold-out.

Perschef Alex De Meeter: “Tijdens de terugronde spelen we nog thuis tegen Gent, Genk en Anderlecht. Zelfs voor wie alleen maar die topmatchen zou willen bijwonen, is het aangeboden mini-abonnement goedkoper dan drie dagtickets. Daar komen dan, vanaf 12 december tegen KV Mechelen, nog zes wedstrijden bovenop. De mini-abonnenten zijn al met honderden de deur uit. Aan dat tempo zou het best kunnen dat het stadion zo goed als uitverkocht is voor de rest van de reguliere competitie. Bijkomend voordeel is dat je voorrang geniet in de voorverkoop van abonnementen voor de play-offs, indien de ploeg bij de eerste acht eindigt. Een certitude? Niemand binnen de club is geneigd om op de gebeurtenissen vooruit te lopen. Binnen het voetbal zijn er te veel factoren die resultaten kunnen beïnvloeden.”

Eén van die factoren is de wintermercato. Wat indien sterkhouders de club verlaten? Jean-Marie Philips (77), ex-CEO van Union en de Profliga, ziet dat niet gebeuren. “Ik ben niet bezorgd. De Engelse investeerders menen het écht met Union. Tenzij het over een aanzienlijke transfersom gaat? Dan spreken we over ‘une proposition indécente’. De spelers hebben er ook geen baat bij. Waarom een club waarmee ze in de belangstelling staan voortijds verlaten om zich elders te moeten aanpassen? Wie nu veel waard is, zal dat volgende zomer ook zijn. En misschien liggen de kaarten dan nog beter.”

Mochten ze met Union landskampioen worden? Jean-Marie Philips lacht de stoute veronderstelling weg. “Ik ben nog vaak op de club en voel wat er leeft. Om de beginnen stond het behoud centraal. Daarna werd er op een rustige campagne gemikt ergens in de buik van het klassement. Nu hopen we deel te mogen nemen aan de play-offs. Welke? Ach, met die zeven punten voorsprong zullen we tot het einde van de heenronde aan de leiding te staan. Maar dan zijn er nog zeventien wedstrijden en welke club kent geen mindere periode in een seizoen? Bij de eerste vier eindigen, zou een grandioos succes zijn. Plus, c’est le passage à la réalité d’un rêve extraordinaire.” (AR)

Advocaat stapt op als bondscoach van Irak

De Nederlander Dick Advocaat, voormalig bondscoach van de Rode Duivels, is opgestapt als bondscoach van Irak. Dat melden diverse media uit het land en het nieuws werd later ook bevestigd door de Iraakse voetbalfederatie. Hij wordt opgevolgd door de Montenegrijn Zeljko Petrovic, voordien aan de slag als zijn assistent.

De voormalig trainer van onder meer Feyenoord verloor vorige week met het land van Zuid-Korea, waardoor zijn positie naar verluidt onder druk kwam te staan. Sinds zijn komst boekte Advocaat geen enkele overwinning met Irak. Kwalificatie voor het WK is daardoor uitermate moeilijk geworden.

Genkse U19 overwintert in Youth League

De jonkies van Racing Genk hebben met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van het Hongaarse MTK Boedapest in de terugwedstrijd van de tweede ronde van het League Path in de Youth League. Met een knappe vrije trap in de 83e minuut bezorgde Jay-Dee Geusens de Limburgers de krappe zege. Even later liet jeugdinternational Luca Oyen nog een uitstekende kans op de 2-0 liggen. Het maakte niets meer uit, want Genk had de heenwedstrijd al met 1-2 gewonnen en gaat met overschot naar de volgende ronde, die begin komend jaar gespeeld wordt.

De loting voor die play-offronde wordt op 14 december gehouden. De tegenstander wordt dan een team uit de poules van de Champions League. De winnaars stoten door naar de achtste finales. In de eerste ronde had Genk de maat genomen van het Duitse Keulen. De partij in Limburg werd toen ontsierd door een veldbestorming van een honderdtal leden van de harde kern van Keulen.

Amuzu krijgt werkstraf voor coronafeestje

Francis Amuzu (22) heeft een werkstraf gekregen nadat hij een paar maanden geleden de coronaregels overtrad. Gevraagd naar een officiële reactie op dat vonnis liet Anderlecht het volgende weten: “We veroordelen het gedrag van Francis. Hij kwam aan op een feestje waar te veel aanwezigen waren en heeft de verkeerde keuze gemaakt om het pand niet te verlaten. We willen wel benadrukken dat Francis beseft dat hij in de fout is gegaan. We bekijken, in overleg met Francis, of we een actie op poten kunnen zetten om zijn appreciatie voor de zorgsector te uiten, want die is wel degelijk aanwezig. Francis zal hier de juiste lessen uit trekken.” (PJC)

Verlies van 95 miljoen euro voor Spurs

De Engelse topclub Tottenham Hotspur heeft vorig seizoen afgesloten met een verlies van 95 miljoen euro (80,2 miljoen pond), zo maakte de club bekend. Het coronavirus is ook hier de grote boosdoener. Vanwege de coronamaatregelen vielen de wedstrijdrecettes immers terug tot 2,3 miljoen euro, tegenover 112,3 miljoen euro een seizoen eerder. Daarnaast werden er nog heel wat andere evenementen geannuleerd, die hadden moeten plaatsvinden in het Tottenham Hotspur Stadium. Dat opende in april 2019 de deuren en kostte de club 1,4 miljard euro.

“De resultaten zijn een weerspiegeling van de moeilijke periode die we doormaakten tijdens de pandemie”, klinkt het bij Spurs-voorzitter Daniel Levy. “We kregen immers met niet minder dan drie lockdowns af te rekenen, al is dat allemaal niets in vergelijking met het persoonlijke leed dat de pandemie heeft veroorzaakt.”

De jaarlijkse omzet zakte van 478 miljoen euro naar 430 miljoen euro. Het verlies aan inkomsten bleef enigszins beperkt wegens verhoogde inkomsten uit tv-rechten. De schuldenberg is op een jaar tijd met 119 miljoen euro gestegen naar 839 miljoen euro, met jaarlijkse afbetalingen aan gemiddeld 2,7 procent tot 2051.

Napoli drie maanden zonder geopereerde Osimhen

Napoli is Victor Osimhen drie maanden kwijt. De Nigeriaanse spits, topscorer van de koploper van de Serie A met vijf doelpunten, onderging dinsdagochtend een operatie aan meerdere botbreuken in zijn gezicht. De artsen hebben onder meer een titanium plaat met schroeven aangebracht. Ze denken dat Osimhen, ex-speler van Sporting Charleroi, pas eind februari weer voluit kan voetballen.

De spits moest zich zondag in de verloren topper tegen Inter Milaan (3-2) kort na rust laten vervangen, na een botsing met de Slowaakse verdediger Milan Skriniar. In het ziekenhuis constateerden de artsen breuken in de oogkas en het jukbeen. Osimhen bleef ter observatie een nacht in het ziekenhuis.

Ondanks de eerste competitienederlaag van dit seizoen bleef de ploeg van trainer Luciano Spalletti wel aan kop van de ranglijst staan. Napoli heeft na dertien wedstrijden evenveel punten als AC Milan. Inter volgt op 4 punten.

De club uit Napels speelt woensdag in de Europa League tegen Spartak Moskou. De 22-jarige Osimhen tekende in de eerste drie groepswedstrijden voor vier doelpunten.

