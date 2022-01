Football Talk. Amerikaanse zakenman wordt meerderheidsaandeelhouder bij RWDM - Salah en Egypte starten met valse noot aan Afrika Cup

John Textor wordt meerderheidsaandeelhouder bij RWDM, Thierry Dailly blijft voorzitter

De Amerikaanse zakenman John Textor, mede-eigenaar van Crystal Palace, zal meerderheidsaandeelhouder worden van RWDM. Dat heeft de Brusselse tweedeklasser bekendgemaakt op een persconferentie. Thierry Dailly, die voortaan minderheidsaandeelhouder is, blijft voorzitter. Hij zal zich blijven bezighouden met de dagelijkse leiding van de club.

“Dankzij deze investering zal RWDM zijn professionalisering kunnen voortzetten en zich de middelen verschaffen om zijn toekomstige ambities waar te maken”, klinkt het bij RWDM. ‘De toetreding van John Textor aan het aandeelhouderschap van de club zal de ontwikkeling van de huidige spelerskern, de infrastructuur van de club en de ontwikkeling van de jeugdacademie verder mogelijk maken.”

RWDM staat derde in 1B met 23 punten uit 15 wedstrijden, achter Westerlo (34) en Waasland-Beveren (24). De Brusselse club ontvangt op 21 januari Lommel voor de hervatting van de competitie na de winterstop.

Bologna en Theate lopen tegen zure nederlaag aan bij Cagliari

Bologna is in de afsluiter van de 21e speeldag van de Serie A tegen een zure nederlaag aangelopen in en tegen Cagliari (2-1).

Ricardo Orsolini (54.) schonk de bezoekers, met basisspeler Arthur Theate, eerst nog de voorsprong. Ze slaagden er evenwel niet in om die vast te houden tot het laatste fluitsignaal. Leonardo Pavoletti (71.) maakte gelijk en tot overmaat van ramp deed Gaston Pereiro (90.+4) de match diep in blessuretijd nog helemaal kantelen.

Bologna moet door het late verlies terrein prijsgeven en staat nu twaalfde met 27 punten. Het heeft wel nog een inhaalwedstrijd voor de boeg. Cagliari is pas terug te vinden op de achttiende plaats met 16 punten.

Coman blijft tot 2027 bij Bayern

Kingsley Coman (25) voetbalt ook de komende seizoenen in het shirt van Bayern München. De Franse flankaanvaller verlengde zijn aflopende contract met vijf jaar, tot medio 2027. Coman komt sinds augustus 2015 uit voor Bayern, dat hem eerst huurde van Juventus en na twee seizoenen zo'n twintig miljoen euro voor hem betaalde. In die periode won Coman met Bayern zes landstitels, één keer de Champions League, drie Duitse bekers, vijf Duitse supercups, één keer het WK voor clubs en één keer de Europese supercup. Ook met PSG en Juventus werd Coman al landskampioen.

Soedan en Guinee-Bissau treffen geen doel op Afrika Cup

Soedan en Guinee-Bissau hebben hun avontuur op de Africa Cup dinsdag aangevat met een doelpuntloos gelijkspel in hun eerste groepsmatch in groep D.

Guinee-Bissau kreeg in de slotfase nog een uitgelezen mogelijkheid op de overwinning toen het een penalty toegekend kreeg, maar Pelé geraakte niet voorbij doelman Ali Abu Eshrein en Piqueti trapte in de rebound op de paal.

Salah en Egypte starten met valse noot na nederlaag tegen Nigeria

Op de eerste speeldag van de Africa Cup heeft de kraker tussen Nigeria en Egypte in groep D dinsdag een 1-0 resultaat opgeleverd. Mohammed Salah en co waren na exact 30 minuten spelen op achtervolgen aangewezen na een doelpunt van Kelechi Iheanacho. In de tweede helft slaagden de Egyptenaren er niet meer in om het tij te keren.

Nigeria schreef het toernooi de laatste keer op zijn naam in 2013, terwijl Egypte voor het laatst in 2010, toen een derde keer op rij; mocht juichen. Later vandaag geven in diezelfde poule Soedan en Guinee-Bissau elkaar nog partij om 20u. Eerder op de dag verslikte Algerije, een van de favorieten voor de eindzege, zich verrassend in Sierra Leone (0-0).

Ivoorkust verliest doelman Sylvain Gbohouo door dopingschorsing

Ivoorkust kan tijdens de Africa Cup niet rekenen op Sylvain Gbohouo. De 33-jarige doelman werd minder dan 24 uur voor het eerste duel van Ivoorkust op het Afrikaans landenkampioenschap, woensdag om 20 uur in Douala (Kameroen) tegen Equatoriaal Guinea, geschorst voor een dopingovertreding.

De Franse bondscoach Patrice Beaumelle maakte op zijn persconferentie dinsdag bekend dat Gbohouo voorlopig geschorst werd door Wereldvoetbalbond FIFA. Hij werd in november vorig jaar na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kameroen (1-0 nederlaag) betrapt op een verboden middel. Volgens de coach veroorzaakte een oogheelkundige behandeling de positieve test.

Gbohouo was de eerste doelman van Ivoorkust, één van de favorieten op eindwinst in de Africa Cup. Met Christian Kouamé (Anderlecht) behoort één speler uit de Jupiler Pro League tot de selectie van Ivoorkust.

Manchester United wint zuinig van Aston Villa in FA Cup

Manchester United heeft zich dankzij een 1-0-zege tegen Aston Villa als laatste geplaatst voor de 1/16de finales van de FA Cup. Een kopbalgoal na acht minuten van Scott McTominay volstond voor de kwalificatie voor de Mancunians. Old Trafford haalde na rust wel tweemaal opgelucht adem. Treffers van Danny Ings en Ollie Watkins voor de bezoekers werden telkens afgekeurd voor buitenspel. Manchester United treft bij de laatste 32 tweedeklasser Middlesbrough, dat zaterdag met 2-3 won bij vierdeklasser Mansfield Town.

Geen corona-uitbraak bij Liverpool, verschillende spelers testten valspositief

De uitbraak van het coronavirus bij Liverpool is vorige week vermoedelijk minder erg geweest dan aanvankelijk gedacht. Trainer Jürgen Klopp verklaarde tegenover verschillende Engelse media dat er sprake was van een aantal valspositieve tests. De enige die echt met het virus besmet was, was verdediger Trent Alexander-Arnold.

Door de veronderstelde uitbraak werd het heenduel van de halve finale van de League Cup tegen Arsenal uitgesteld. De club speelde het afgelopen weekend wel in de FA Cup tegen Shrewsbury Town (4-1 winst), waarbij ook nog meerdere spelers ontbraken. Klopp, die zelf ook positief testte en even afwezig was, stelde in dat duel verschillende tieners op. Liverpool sloot door de vermeende corona-uitbraak verschillende dagen haar trainingscentrum.

Africa Cup: nipte overwinningen voor Senegal, Guinee en Marokko, debuut voor Tissoudali

Senegal, Guinee en Marokko hebben allen hun eerste groepsduel op de Africa Cup in Kameroen gewonnen met 1-0. Senegal versloeg Zimbabwe dankzij een penaltydoelpunt van sterspeler Sadio Mané, zeven minuten in blessuretijd. Senegal, één van de topfavorieten op de Africa Cup, wordt geplaagd door een corona-uitbraak en miste om die reden elf spelers, waaronder Antwerp-verdediger Abdoulaye Seck.

De Senegalezen delen de leiding in groep B met Guinee, dat haar openingsduel met 1-0 won van Malawi. Ibrahima Cissé (Seraing) en Sory Kaba (OH Leuven) vielen in bij Guinee. Marokko tot slot dankte Sofiane Boufal in de 1-0 zege tegen Ghana. Boufal maakte zeven minuten voor tijd de winning goal. Selim Amallah (Standard) en halve Belg Samy Mmaee stonden aan de aftrap bij Marokko, Tarik Tissoudali (AA Gent) viel in het slot van de wedstrijd in. Voor de Buffalo was het zijn debuut bij de Marokkaanse nationale ploeg. Bij Ghana tot slot was er een basisplaats voor Joseph Paintsil (Racing Genk). Marokko leidt voorlopig in groep C met drie punten. In de laatste match van vanavond verloren de Comoren met 0-1 van Gabon. Faïz Selemani (Kortrijk) kwam niet in actie.

Wouter Vrancken en Fred Vanderbiest testen positief op corona

Er zijn drie nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen bij KV Mechelen. Coach Wouter Vrancken, Fred Vanderbiest en één speler legden een positieve test af. Zij hebben vrijwel geen symptomen en gaan in quarantaine. Donderdag ondergaan ze een nieuwe test. Is die opnieuw positief, dan missen ze al zeker het competitieduel van komende zaterdag tegen OH Leuven. Kevin Van Dessel wordt voorlopig T1 ad interim, Steven Defour zijn assistent. Welke speler positief testte, houdt de club liever privé. De drie spelers die op stage besmet raakten, zijn intussen uit quarantaine. (ABD)

Marc Grosjean niet langer T2 bij Seraing

FC Seraing heeft de samenwerking met Marc Grosjean stopgezet. De 63-jarige Luikenaar, in het verleden hoofdcoach van onder meer Antwerp, Eupen, Brussels, Seraing, Al-Shabab en Union, was sinds 2020 op de Pairay de assistent van Emilio Ferrera en Jordi Condom. De nieuwe coach van de Metallo’s, Jean-Louis Garcia, koos voor zijn vaste medewerker Jean-Louis Nogueira als T2. Olivier Werner blijft wel keeperstrainer.

Middenvelder Maldine Douane (19) komt over van FC Metz, waar hij onlangs zijn eerste profcontract tekende. In de oefenwedstrijd tegen het Luxemburgse Swift Hespérange viel Douane na de rust in voor Youssef Maziz. Seraing won met 0-5. Maziz had een voet in vier van de vijf doelpunten met een treffer en drie assists. De Mettalo’s, na vijf opeenvolgende nederlagen weggezakt naar de positie van barrages, hervatten zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen leider Union. (AR)

