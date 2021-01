Football Talk. “Als Engvall niet zo vaak out was, dan voetbalde hij niet meer bij KV” - Blatter lag na hartoperatie een week lang in kunstmatige coma

Vrancken: “Als Engvall niet zo vaak out was, dan voetbalde hij niet meer bij KV”

De ziekenboeg van KV Mechelen loopt vol. Bateau (adductoren), Storm (quadriceps), Bushiri (knie), en Gustav Engvall (knie) zijn nog steeds out. Het is afwachten of en wanneer de Zweedse spits een operatie ondergaat. “De keuze is aan hem”, aldus Wouter Vrancken. “Het is bijzonder jammer dat Gustav terug out is, want hij was goed bezig. Een goede Engvall brengt ons veel bij. Als hij het voorbije anderhalf jaar niet zo vaak geblesseerd was aan z’n knie, dan voetbalde hij hier niet meer en had hij al een stap hogerop gezet.” Steven Defour was onzeker, maar zit toch in de selectie. (ABD)