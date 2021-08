Football Talk. ‘Alle boeren zijn homo’s’: Anderlecht niet blij met lied fans - Lommel klopt Moeskroen

Geen Champions League voor Anderlecht Ladies

De vrouwenploeg van RSC Anderlecht heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede (en laatste) voorronde van de Champions League. Paars-wit verloor in de finale van groep 3 in de eerste kwalificatieronde tegen het Kroatische Osijek met 1-0. Lojna (54.) bracht de Kroatische vrouwen even na de rust op voorsprong, waarna Tessa Wullaert en co geen reactie meer in huis hadden.

De vrouwen van coach Johan Walem plaatsten zich woensdag in Osijek, waar voor Anderlecht de eerste kwalificatieronde plaatsvond, tegen het Armeense FC Hayasa met een 3-0 zege voor de finale van hun voorrondetoernooi. Osijek blikte in de halve finales het Montenegrijnse ZFK Breznica met 5-0 in. Aan de tweede (en laatste) voorronde nemen 24 teams. De loting staat zondag op de agenda.

Volledig scherm Tessa Wullaert. © BELGA

Lommel wint van Moeskroen

Lommel heeft op de tweede speeldag van de 1B Pro League met het kleinste verschil gewonnen bij Moeskroen. De Limburgers haalden het met 0-1. Koki Saito scoorde na 35 minuten het enige doelpunt op strafschop. Andere goals bleven uit. Het zijn voor Lommel de eerste drie punten van het seizoen. Moeskroen kon nog geen punten sprokkelen.

Lommel maakte eerder zaterdag bekend dat de Nederlander Peter van der Veen aangesteld werd als nieuwe hoofdtrainer. Hij was al interim-coach van de Limburgse 1B-club na het vertrek van de Engelsman Liam Manning een tiental dagen geleden.

Volledig scherm © BELGA

RSCA niet blij met lied fans

Het gebeurt de laatste weken af en toe dat een minderheid van de Anderlecht-supporters het misplaatste liedje ‘Alle boeren zijn homo’s’ zingt. Dat doen ze om Benito Raman te bejubelen, die deze woorden zes jaar geleden aanhief en toen een tijdje geschorst werd bij AA Gent. Anderlecht zal bij de volgende meetings met de Fan Board aangeven het lied niet meer te willen horen. Ook de Pro League en de KBVB zouden dat appreciëren. Anders zijn sancties niet uitgesloten. (PJC)

Volledig scherm © EPA

Lommel behoudt vertrouwen in coach Peter van der Veen

Lommel SK heeft de Nederlander Peter van der Veen aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij was al interim-coach van de Limburgse 1B-club na het vertrek van de Engelsman Liam Manning een tiental dagen geleden. Vandaag ondertekende Van der Veen zijn nieuw contract. “Ik ken de getalenteerde spelerskern uiteraard al goed en kan niet wachten om het werk verder te zetten”, zegt de 49-jarige Rotterdammer, die in 2020 bij Lommel kwam en T2 was van Manning.

Van der Veen leidde in het verleden verschillende Nederlandse nationale jeugdploegen. Hij won in 2019 met de U17 van Oranje het EK en bereikte de halve finales van het WK. Voordien was hij aan de slag in de jeugdopleiding van Ajax. Vorige week zat Van der Veen een eerste keer als T1 op de bank tijdens de openingsspeeldag tegen Waasland-Beveren. Die wedstrijd werd met 2-3 verloren. Vandaag trekt Lommel naar Moeskroen.

Volledig scherm Peter van der Veen met zijn groep. © BELGA

Bondscoach Venezuela neemt kort voor WK-kwalificatieduels ontslag

De Venezolaanse bondscoach José Peseiro heeft twee weken voor cruciale WK-kwalificatiewedstrijden zijn ontslag ingediend. Peseiro zegt dat hij en zijn stafleden niet op tijd zijn uitbetaald door de voetbalbond.

De Portugees, voormalige coach van Sporting Portugal en FC Porto, is bondscoach van Venezuela sinds februari 2020. Venezuela treft in de Zuid-Amerikaanse WK-voorronde op 2 september Argentinië. Daarna volgen nog duels met Peru (5 september) en Paraguay (9 september).

“We hebben gisteravond met hem gesproken en hem duidelijk gemaakt dat het erg moeilijk was om zijn ontslag te accepteren met de belangrijke wedstrijden die op het programma staan”, zei Jorge Gimenez, de voorzitter van de Venezolaanse voetbalbond, in een verklaring. “Hij vroeg om wat tijd en vandaag liet hij ons weten dat hij en zijn staf hebben besloten niet verder te gaan.”

Venezuela is het enige Zuid-Amerikaanse land dat zich nog nooit voor een WK wist te plaatsen. Nu staat het land na zes wedstrijden op de voorlaatste plaats. De vier beste teams van in totaal tien landen kwalificeren zich automatisch voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer vijf kan zich via de play-offs nog kwalificeren.

Volledig scherm © AFP

PSV, met invaller Vertessen, blijft ongeslagen in Eredivisie, Dimata met Espanyol nog op zoek naar eerste overwinning

In de Nederlandse Eredivisie heeft PSV Eindhoven met 4-1 gewonnen tegen Cambuur. Pröpper en Zahavi maakten nog voor de rust de eerste twee doelpunten voor PSV. Die laatste werd tijdens de rust vervangen door onze landgenoot Yorbe Vertessen. Noni Madueke maakte meteen na de rust de 3-0, Alex Bangura hielp Cambuur aan de eerredder. Olivier Boscagli lukte nog de 4-1 in de extra tijd. In de stand staat PSV mee aan de leiding met 6 op 6, Cambuur pakte nog geen punten.

Volledig scherm © ANP

Sparta Rotterdam en Heracles deelden de punten. Michael Heylen stond in de basis bij Sparta. Net zoals Noah Fadiga en Lucas Schoofs bij Heracles, waar Ismail Azzaoui net na het uur inviel.

In de Spaanse Liga mocht Landry Dimata starten bij Espanyol tegen Villarreal. In de 67e minuut werd hij vervangen door de Chinees Wu Lei. Het bleef 0-0, een tweede gelijkspel in twee wedstrijden voor middenmotors Espanyol en Villarreal.

Volledig scherm Landry Dimata in een luchtduel met Geronimo Rulli. © EPA