Football Talk. Alderweireld valt geblesseerd uit bij Al-Duhail - KV Kortrijk en Standard vinden akkoord omtrent overgang Elsner

Alderweireld valt geblesseerd uit bij Al-Duhail

Toby Alderweireld moest bij zijn club Al-Duhail al na zes minuten geblesseerd vervangen worden in de competitietopper tegen Al-Sadd (3-3). Het is nog onduidelijk om welk letsel het gaat. Zijn blessure is mogelijk slecht nieuws voor bondscoach Roberto Martínez, die vrijdag zijn selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (13 november) en Wales (16 november) bekendmaakt.

De 32-jarige Alderweireld kwam dit seizoen in acht van de negen competitiewedstrijden van Al-Duhail in actie. De club staat met 22/27 tweede in de tussenstand, op drie punten van koploper Al-Sadd (25 ptn), dat vandaag mogelijk voor het laatst werd gecoacht door Xavi. Die staat volgens diverse media dichtbij een terugkeer naar FC Barcelona.

KV Kortrijk en Standard vinden akkoord omtrent overgang Elsner

KV Kortrijk heeft een akkoord gevonden met Standard omtrent de overgang van Luka Elsner en zijn twee assistenten Serge Costa en Léo Djaoui. De ex-coach van KVK verbrak een kleine maand geleden eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst en volgde Mbaye Leye op als hoofdtrainer van Standard. KV Kortrijk dreigde met een rechtzaak, maar de plooien zijn intussen gladgesterken. De deal werd voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag beklonken. Toen speelden beide clubs tegen elkaar. “Het gesprek was constructief en verliep in een serene sfeer. KV Kortrijk en Standard Luik bereikten een akkoord dat een einde maakt aan de huidige procedures en een terugkeer naar een zekere sereniteit mogelijk maakt”, laten beide ploegen in een gezamenlijk statement weten. (IVDA)

Volledig scherm Luka Elsner. © Photo News

KV Mechelen-aanvaller Mrabti opgeroepen bij Zweden

Kerim Mrabti (27) is opgeroepen voor de Zweedse nationale ploeg. De aanvaller van KV Mechelen vervangt de geblesseerde Ken Sema. Het is de eerste keer sinds 2018 dat Mrabti in de Zweedse selectie zit. Eerder verzamelde hij al drie caps. Zweden werkt tijdens de interlandbreak twee WK-kwalificatieduels af tegen Georgië (11/11) en Spanje (14/11). (ABD)

Volledig scherm © BELGA

Dedryck Boyata (Hertha) krijgt schorsing van 3 wedstrijden

Hertha-aanvoerder Dedryck Boyata heeft een schorsing voor drie speeldagen gekregen van de controlecommissie van de Duitse voetbalbond (DFB). De Rode Duivel werd vrijdag van het veld gestuurd in de 76ste minuut tijdens de 2-0-nederlaag van het team uit Berlijn tegen Hoffenheim op de tiende speeldag van de Bundesliga. Boyata kreeg rood voor een tackle op de enkel van middenvelder Angelo Stiller, die het veld moest verlaten. Hij zou dus de wedstrijden tegen Bayer Leverkusen, Union Berlin en Augsburg moeten missen. Zijn club kan echter nog tegen de beslissing in beroep gaan. Hertha staat op de twaalfde plaats in de Bundesliga.

Volledig scherm Boyata. © Photo News

Boetes van 2.500 euro voor Beerschot en Mechelen na beladen duel

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft boetes van 2.500 euro opgelegd aan Beerschot en KV Mechelen, omdat supporters zich in het beladen duel op het Kiel hebben misdragen.

Sinds de felle promotiestrijd enkele seizoenen geleden in 1B en de afwikkeling van de disciplinaire procedure rond ‘Propere Handen’ staan supporters van Beerschot en KV Mechelen met getrokken messen tegenover elkaar. Die vurige sfeer was ook merkzaam in het competitieduel tussen beide clubs van 17 oktober (0-1).

Supporters van Beerschot gooiden na het doelpunt van Mrabti pyrotechnisch materiaal en twee paarse rookbommen op het veld. Scheidsrechter Lothar D’hondt legde daarop de partij enkele minuten stil. Voordien hadden ook de Mechelse fans al pyrotechnische middelen gebruikt. En ook op slag van rust werd een zware voetzoeker afgeknald. Een vijftal Mechelse supporters hield daar gehoorschade aan over.

Voor Beerschot dikt de boete aan tot 3.000 euro, omdat een openstaande voorwaardelijke geldstraf van 500 euro (daterende van 12 oktober) ook tot uitvoering werd gebracht. “Het gebruik van pyrotechnisch materiaal hoort geenszins thuis op een voetbalveld en dient absoluut geweerd te worden. Dit pyrotechnisch materiaal kan de fysieke integriteit (gehoorschade, brandwonden) van andere supporters, spelers, leden van de technische staf en scheidsrechters in het gedrang brengen”, luidt het in het vonnis.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA