Football Talk. Ajax-aanvaller Neres opgepakt bij illegaal feest in Sao Paulo - Uurwerk van Lingard gestolen uit kleedkamer tijdens match van West Ham

David Neres opgepakt bij illegaal feestje

Ajax-speler David Neres is afgelopen nacht opgepakt door de Braziliaanse politie. Volgens Braziliaanse media was de aanvaller van de Nederlandse kampioen in Sao Paulo op een illegaal feest. Neres werd volgens onder meer nieuwszender Globo gearresteerd op een feest dat in strijd is met de huidige coronamaatregelen in Sao Paulo. Op het feest waren meer dan honderd mensen aanwezig. Velen droegen geen mondkapje.

Neres is volgens de media niet de enige voetballer die werd opgepakt. Ook Robert Arboleda van Sao Paulo werd gearresteerd. Ajax heeft de mogelijk arrestatie van Neres vernomen uit de media, maar heeft de voetballer zelf nog niet gesproken, meldt de club.

Uurwerk van Lingard gestolen uit kleedkamer tijdens match van West Ham

Een uurwerk van Jesse Lingard, is gestolen uit de kleedkamer tijdens een wedstrijd in de Premier League. Scotland Yard berichtte vrijdag dat agenten een melding van diefstal op 9 mei in het London Stadium, de thuisbasis van The Hammers, onderzochten.

Op die dag verloor West Ham met 0-1 van Everton. Lingard, die afgelopen seizoenshelft gehuurd werd van Manchester United en verder deel uitmaakt van de Engelse EK-voorselectie, speelde de hele wedstrijd. The Sun kwam als eerste naar buiten met het verhaal van het gestolen uurwerk.

Een woordvoerder van de Metropolitan Police wist toen het volgende te vertellen over de zaak: “de politie onderzoekt een diefstal in het London Stadium. We kregen een melding binnen dat er een uurwerk gestolen is uit de kleedkamer op zondag 9 mei in de namiddag of avond. Niemand werd gearresteerd en het onderzoek loopt verder.

Darije Kalezic (ex-Zulte Waregem) krijgt Jong Utrecht onder zijn hoede

Darije Kalezic wordt de nieuwe trainer van Jong FC Utrecht. De in Zwitserland geboren Bosniër (51) ondertekende bij de club uit de Eredivisie een contract voor drie seizoenen. Kalezic was in 2011 een aantal maanden coach van Zulte Waregem. Hij trainde daarna onder meer Jong PSV, Roda JC en het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix. Afgelopen seizoen zat hij op de bank bij tweedeklasser MVV.

“FC Utrecht heeft mij met heel veel respect benaderd voor deze functie binnen de club”, zegt Kalezic. “Binnen de organisatie beschouwen ze deze functie als zeer belangrijk. Iedereen weet dat ik een hoofdtrainer ben die heel graag met jonge spelers aan de slag ga. Ik verheug me erop om aan de slag te gaan in een organisatie waarin een topsportklimaat heerst. Ik hoop dat ik met mijn inbreng een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van FC Utrecht.”

Ryan Giggs zal op 24 januari terechtstaan voor mishandeling ex-vriendin

Welsh bondscoach Ryan Giggs zal begin volgend jaar, op 24 januari 2022, terechtstaan voor de beschuldiging van het opzettelijk kopstoten van zijn ex-vriendin. Dat werd vrijdag beslist tijdens een hoorzitting van 15 minuten in het Manchester Crown Court.

De 47-jarige Giggs zou zijn voormalige vriendin, de 36-jarige Kate Greville, op 1 november vorig jaar mishandeld hebben in hun huis in Worsley (Groot Manchester). De bondscoach van Wales, die voor het EK een stap opzij zette, zou tijdens hun relatie, tussen december 2017 en november 2020, ook zeer dwingend en overheersend gedrag hebben vertoond. Dat zou zich geuit hebben in geweld, isolatie, vernedering, intimidatie en misbruik.

