Football talk. Adriano weg bij Eupen - Wijnaldum tekent voor drie jaar bij PSG

AS Eupen kan zich Adriano niet meer veroorloven

AS Eupen moet verder zonder Adriano. Dat bevestigde Christoph Henkel, algemeen directeur ‘Am Kehrweg’. “We kunnen ons niet veroorloven zijn contract te verlengen. Jammer genoeg, want Adriano is een formidabele voetballer, die ons het voorbije seizoen enorm veel heeft bijgebracht.”

De Braziliaan is niet de enige die zal ontbreken wanneer de Panda’s begin volgende week hervatten. Spelers van wie het contract of de huur op het einde van deze maand afloopt, hoeven zich niet meer te melden. Wat niet betekent dat er achteraf geen nieuwe verbintenis kan worden afgesloten. Tot die categorie behoren: Senna Miangue, Rocky Bushiri, Aleksandar Boljevic, Knowledge Musona, Amara Baby en doelman Robin Himmelmann.

Vooraleer de nieuwe coach, Stefan Krämer, aan het woord te laten, gaf Christoph Henkel eveneens aan dat er geen vervanger komt van Jordi Condom als sportief directeur — Henkel zal die functie opnieuw invullen, samen met financieel directeur Thomas Herbert —, dat Aspire Zone Foundation nog twee jaar betrokken partij blijft en dat de club moet besparen, maar zich niet in een noodsituatie bevindt die het te gelde maken van spelers noodzaakt.

Waarna Stefan Krämer overnam. “Het Belgisch voetbal fascineert mij, maar ik ben geen expert. Ik kom alleen. Ik verkies mij te omringen door mensen die de Jupiler Pro League wel goed kennen. Mijn stokpaardje is intensief voetbal. Tempo en agressiviteit. En ik ben een teamplayer. Net als in Duitsland, wens ik hier een transparante relatie op te bouwen met de directie, de spelersgroep en de pers. Ik word niet snel boos, maar ik draai niet rond te pot. De directie heeft mij gevraagd aandacht te besteden aan de jeugd. Geen probleem. Ik zal de beloften nauwgezet volgen en geregeld tijd uittrekken voor talententrainingen, waarbij ik kan terugvallen op mijn connecties in de Bundesliga. Dat kan ons de kans bieden jonge spelers uit die ruime kernen aan te trekken met een optie om ze definitief over te nemen. Van de huidige kern van Eupen ken ik geen enkele speler persoonlijk. Dit weekend begin ik met een gespreksronde, die moet resulteren in een hechte band. Zij op het veld en ik langs de zijlijn moeten er vol voor gaan.”

Wordt Stefan Krämer een nieuwe Alexander Blessin, de vorige zomer bij ons evenmin bekende Duitser tot hij KV Oostende op sleeptouw nam? Christoph Henkel: “Indien onze nieuwe coach een Blessin-effect veroorzaakt, dan zouden onze stoutste verwachtingen werkelijkheid kunnen worden. We hopen op meer dan te moeten knokken om het behoud te verzekeren, maar we gaan niet meteen de lat te hoog leggen.” (AR)

Volledig scherm Adriano. © BELGA

TAS verkort dopingschorsing van Ajax-doelman Onana tot negen maanden

Het internationaal sporttribunaal TAS heeft de schorsing van doelman André Onana van Ajax ingekort naar negen maanden. De tuchtcommissie van de Europese voetbalfederatie UEFA had Onana eerder voor twaalf maanden geschorst, omdat hij bij een controle buiten competitie positief had getest op het verboden middel furosemide. Volgens Onana kwam dat omdat hij, naar eigen zeggen per ongeluk, een pilletje had gepakt dat voor zijn vrouw was bedoeld.

De keeper uit Kameroen tekende beroep aan tegen zijn schorsing, die begin februari in ging. Het TAS haalde daar drie maanden van af. De schorsing loopt nu begin november af. Twee maanden eerder, vanaf 4 september, mag hij alweer beginnen met trainen.

De 25-jarige Onana testte eind oktober bij een onaangekondigde dopingcontrole positief op furosemide. Het verboden middel zat volgens de keeper in de plaspillen van zijn zwangere vrouw, die hij naar eigen zeggen voor aspirines had aangezien toen hij zich niet lekker voelde. De UEFA geloofde dat er geen opzet was bij de doelman uit Kameroen, maar schorste hem wel voor nalatigheid. Furosemide is een vochtafdrijvend middel, dat wordt gezien als maskeringsmiddel voor prestatiebevorderende producten. Het staat daarom op de internationale lijst van verboden middelen.

Onana mocht de afgelopen maanden niet alleen geen wedstrijden spelen, maar zelfs niet trainen. Begin deze maand werd via een videoverbinding de beroepszaak gehouden. Onana hoopte dat zijn schorsing zou worden opgeheven, dan wel ingekort.

“Wij hebben met deze uitspraak van het TAS drie maanden winst geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke schorsing”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. “De stap naar het TAS is dus niet voor niks geweest. Wij staan voor een schone sport. Maar ik herhaal dat wij ervan overtuigd zijn dat André dit middel per ongeluk heeft genomen en zeker niet om beter te presteren. Dat wordt door alle partijen - ook door UEFA - onderschreven, zo blijkt uit de behandeling bij UEFA en het TAS. Toen we vorige week met André en de juristen ons verhaal bij het TAS hadden gedaan, reed ik met een goed gevoel weg van de Toekomst. Ik heb gemengde gevoelens bij de uitspraak, want ons doel was dat hij vanaf deze zomer weer aan wedstrijden mee had mogen doen.”

Het contract van Onana bij Ajax loopt volgend jaar af. Vooralsnog weigert de keeper zijn contract te verlengen.

Volledig scherm Andre Onana. © AP

Wijnaldum tekent voor drie jaar bij Paris Saint-Germain

Georginio Wijnaldum vervolgt zijn voetbalcarrière bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. De 30-jarige middenvelder heeft een contract voor drie jaar ondertekend in Parijs. Wijnaldum leek lang op weg naar FC Barcelona, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan PSG.

De Rotterdammer, op het EK bij afwezigheid van Virgil van Dijk de aanvoerder van het Nederlands elftal, had als transfervrije speler de clubs voor het uitzoeken. Het contract van Wijnaldum bij Liverpool liep af en werd niet verlengd, tot teleurstelling van de oud-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United. De middenvelder speelde vijf jaar voor de ‘Reds’, waarmee hij in 2019 de Champions League won en een jaar later kampioen van Engeland werd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Filippo Inzaghi wordt coach van Brescia in Serie B

Filippo Inzaghi is donderdag aangesteld als nieuwe trainer van Brescia, dat uitkomt in de Italiaanse tweede klasse. De voormalige aanvaller, 47, was vorig seizoen aan de slag bij Benevento. Met die club zakte hij uit de Serie A, waarna de samenwerking werd stopgezet.

“Ik ben heel gemotiveerd en zal alles geven opdat deze stad, met zijn rijke geschiedenis, fier kan zijn op mij, de spelers en de club”, verklaarde “Pippo” Inzaghi bij de ondertekening van zijn contract bij de Lombardische club, die er afgelopen seizoen via de barrages niet in slaagde de promotie af te dwingen. Filippo Inzaghi zal op minder dan 100 km van zijn broer Simone aan het werk zijn. Die werd onlangs voorgesteld als nieuwe coach van kampioen Inter, de ploeg van Romelu Lukaku.

Volledig scherm Filippo Inzaghi © EPA