Football Talk. AC Milan verliest op eigen veld van Sassuolo, ondanks assist van Saelemaekers

AC Milan verliest op eigen veld van Sassuolo, ondanks assist van Saelemaekers

Inter kan vanavond opnieuw een flinke stap richting de Italiaanse landstitel zetten. Stadsrivaal en eerste achtervolger AC Milan verloor zonet immers op eigen veld met 1-2 van Sassuolo. Alexis Saelemaekers startte in de basis en gaf ook een assist voor de 1-0 van Calhanoglu, maar met twee treffers bezorgde Raspadori de bezoekers nog de volle buit. Wint Inter straks van Spezia, dan is de kloof met Milan twaalf punten met nog zes matchen te gaan. Atalanta kan vanavond nog over Saelemaekers en co naar plek twee wippen.

Ook Fede Valverde out bij Real Madrid

Nog wat meer kopzorgen voor ZIdane. Real Madrid-middenvelder Federico Valverde heeft positief getest op het coronavirus. De Koninklijke kan dus in de strijd om de landstitel en de Champions League even niet op de 22-jarige Uruguayaan rekenen. In La Liga speelt Real Madrid vanavond uit tegen Cadiz. Betis Sevilla komt zaterdag op bezoek. Volgende week dinsdag ontvangen de Madrilenen Chelsea in de heenmatch van de halve finale in de Champions League. Real (67 ptn) staat in La Liga op de tweede plaats, op drie punten van Atlético Madrid (70 ptn). FC Barcelona volgt met een wedstrijd minder als derde met 65 punten.

Valverde laat Musah van Valencia achter zich.

Standard roept supporters op niet samen te komen voor bekerfinale

Standard roept zijn supporters op niet samen te troepen voor de finale van de Beker van België, komende zondag (20u45) in het Koning Boudewijnstadion tegen Racing Genk. “Spijtig genoeg blijft de gezondheidssituatie zeer ernstig en is er geen enkele speelruimte voor onze club omtrent de strikte regels die opgelegd zijn door de overheid”, zo klinkt het woensdag op de clubwebsite.

“Beste supporters. We zijn op enkele dagen van onze Croky Cup-finale tegen KRC Genk in Brussel. De passie, fierheid en vurigheid van onze supporters zullen enorm gemist worden door de ploeg. Spijtig genoeg blijft de gezondheidssituatie zeer ernstig en is er geen enkele speelruimte voor onze club omtrent de strikte regels die opgelegd zijn door de overheid”, verwijzen de Rouches naar de coronacrisis.

“Nu de finale dichterbij komt, dringen we er dan ook op aan bij onze trouwe fans om niet samen te troepen en de opgelegde maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan strikt te blijven volgen. Deze situatie maakt ons uiteraard triest en is frustrerend, maar enerzijds staat de gezondheid van iedereen op het spel en anderzijds kunnen we het ons niet permitteren dat deze wedstrijd in gevaar komt, mochten er samenscholingen plaatsvinden rond het team. De gevolgen zouden dramatisch kunnen zijn. De spelers weten dat jullie, zoals altijd, achter hen staan. Ze zullen gedragen worden door uw steun, die in deze bijzondere omstandigheden geuit kan worden door de collectieve regels na te leven in het belang van het algemeen welzijn.”

Standard kan de beker voor de negende keer winnen, Genk mikt op een vijfde triomf. De finale is een heruitgave van deze uit 2018. Toen won Standard met 1-0.

Advocaat Metzelder spreekt in aanloop naar proces rond kinderporno: “Hij erkent fout”

Voormalig Duits voetbalinternational Christoph Metzelder staat op 29 april terecht in Düsseldorf voor bezit en verspreiding van kinderpornografische beelden. Zijn advocaat bevestigde bij de televisiezender RTL dat “hij zich realiseert dat hij zijn verantwoordelijkheden onder ogen moet zien”.

“Hij beseft dat hij een grote fout begaan heeft. Hij is geschokt door zichzelf, dat hij dergelijk dubbel leven geleid heeft.” Ulrich Sommer benadrukte ook nog eens dat zijn cliënt “absoluut geen pedofiel is”.

Metzelder wordt vervolgd omdat hij via e-mail foto’s van kinderpornografische aard heeft gedeeld met zijn ex-partner, die hem uiteindelijk aangaf. “Maar de mogelijke strafmaat voor het bezit van zo’n foto’s ligt beduidend lager dan bij direct seksueel misbruik”, beargumenteerde Sommer, die verder meegaf dat Metzelder momenteel therapie volgt.

De voormalig verdediger van de Mannschaft, 40 jaar oud, doorliep op het moment dat het onderzoek geopend werd in september 2019 een trainerscursus bij de Duitse voetbalbond (DFB). De Duitse openbare omroep ARD, waarvoor hij toen werkzaam was als adviseur, besliste met onmiddellijke ingang hun samenwerking te schorsen zolang het onderzoek loopt.

Metzelder werd met Duitsland vicewereldkampioen in 2002 en verzamelde in totaal 47 selecties voor de nationale ploeg tussen 2001 en 2008. Het grootste deel van zijn carrière stond hij onder contract in eigen land bij Dortmund (2000-2007) en Schalke (2010-2013). Tussendoor speelde hij voor Real Madrid.

Sinds zijn voetbalpensioen in 2013 runde hij een reclamebureau en had hij zijn eigen “Christoph Metzelder Foundation”, die projecten voor kinderen en jongeren ondersteunt. Daarnaast had hij ook de U19 van TuS Haltern in Noordrijn-Westfalen onder zijn hoede.



Rome ziet in EK “de start van een nieuwe periode”

Rome heeft het startschot gegeven van de voorbereiding op het EK voetbal, dat op 11 juni in de Italiaanse hoofdstad van start gaat. De Romeinse burgemeester Virginia Raggi keek na een moeilijk coronajaar bij de voorstelling van het EK-programma in de Romeinse stad hoopvol vooruit. “Het EK moet bij uitstek het evenement van een nieuwe start zijn”, zei ze.

De stad rekent tijdens het EK op drie ambassadeurs. Dat zijn ex-voetballers Francesco Totti en Gianluca Vialli en actrice Cristiana Capotondi. Op het bekende Piazza del Popolo in de binnenstad wordt een voetbaldorp ingericht.

Volgens de laatste berichten laat Rome in het Stadio Olimpico, dat een capaciteit heeft van 72.698 plaatsen, zo’n 16.000 toeschouwers toe. De UEFA bevestigde recent dat Rome behouden blijft als gaststad voor het EK. De UEFA eist van elke speelstad dat ze toeschouwers toelaat bij de wedstrijden.

Stadio Olimpico

Storm zet kribbel onder nieuw contract tot 2026

Nikola Storm (26) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw langdurig contract bij KV Mechelen tot 2026. De flankaanvaller is dé man van het moment bij Malinwa, met vier goals de voorbije twee wedstrijden. “Ik zit hier op mijn plek. Waarom zou ik dan weg gaan?”, reageert Storm op de clubwebsite van Malinwa. “De combinatie met mijn familie is ook belangrijk. Als je dan van zo’n club de zekerheid voor zo’n termijn krijgt, dan vallen alle puzzelstukjes perfect in elkaar. Ik voel mij hier super en ik ben blij om nog langer mee te kunnen bouwen aan de ambities van KV Mechelen.” Malinwa praat ook met Yannick Thoelen en Gustav Engvall over een contractverlenging. (ABD)

Lewandowski hervat (deels) de trainingen

Robert Lewandowski staat voor een comeback bij Bayern München. De FIFA-speler van het Jaar werkte woensdag voor het eerst sinds zijn knieblessure een deel van de groepstraining af, zo bevestigde de Rekordmeister.

De 32-jarige Lewandowski blesseerde zich eind maart bij de Poolse nationale ploeg in de met 3-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. De ligamenten van zijn rechterknie werden toen geraakt.

De aanvaller hoopt zaterdag te hervatten in het competitieduel tegen Mainz. Hij wil er zijn jacht op het doelpuntenrecord van Gerd Müller verderzetten. Die maakte 40 competitiegoals in een seizoen. Lewandowski heeft nog vier wedstrijden om zijn doelpuntentotaal van 35 op te krikken. Die scoorde hij in slechts 25 matchen.

Lewandowski in actie tijdens een individuele training.

FC Köln neemt afscheid van voormalige mascotte

Triest nieuws vanuit Duitsland, want FC Köln heeft afscheid moeten nemen van z'n voormalige mascotte. De geit die van 2008 tot 2019 de mascotte van de Duitse club was, moest om medische redenen ingeslapen worden. Hij werd 14 jaar.

De Winter zet een punt achter zijn voetbalcarrière

Yves De Winter zet zijn zoektocht naar een nieuwe profclub stop. Dat maakte hij zelf bekend in een bericht op Facebook. De 33-jarige doelman, sinds vorige zomer zonder contract, speelde tijdens zijn carrière voor Westerlo, STVV, Roeselare en Antwerp. In Nederland verdedigde hij de kleuren van De Graafschap, AZ en Roda JC. De Winter wil wel op een lager niveau blijven voetballen.

De doelman zag op 1 juli vorig jaar zijn contract bij Antwerp aflopen en zat sindsdien zonder club. Een nieuwe werkgever kwam er echter niet meer. Vanaf september gaat hij aan de slag binnen de Family Office van advieskantoor Van Havermaet.

De Winter (rechts) op training bij Antwerp.

Ierse regering vindt het te vroeg om stadion Dublin voor kwart te vullen tijdens EK

De Ierse regering is niet geneigd om in te gaan op de vraag van de UEFA om bij het EK 2020 in juni minstens een kwart van de stadioncapaciteit toe te laten in Dublin. “We zijn op dit vlak heel erg voorzichtig”, vertelde Vicepremier Varadkar in een radiointerview. “We denken dat het in juni te vroeg is om zo veel mensen samen te brengen. Het is een eis van de UEFA. Als ze voet bij stuk houden, vrees ik dat er geen EK in Dublin zal zijn.”

Van de twaalf speelsteden zijn er drie die de UEFA niet de gevraagde garantie willen geven. Naast Dublin zijn dat het Spaanse Bilbao en het Duitse München. Normaal ging de UEFA afgelopen maandag een definitieve beslissing nemen over de gaststeden voor het EK, maar door alle heisa rond de Super League werd dat tot vrijdag uitgesteld.

Bedoeling was dat in het Aviva Stadium drie wedstrijden in groep E zouden plaatsvinden: Polen-Slovakije (14 juni), Zweden-Slovakije (18 juni) en Zweden-Polen (23 juni). Daarnaast zou het stadion in Dublin op 29 juni een achtste finale (zonder de Rode Duivels) herbergen.

