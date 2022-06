Football Talk. Abdoul Tapsoba verlengt tot 2025 bij Standard - Rooney na “achtbaan van emoties” niet langer coach van Derby

Wayne Rooney stopt als trainer bij Derby County

Oud-topvoetballer Wayne Rooney stopt als coach bij de Engelse voetbalclub Derby County. Die beslissing zegt de 36-jarige Brit te hebben genomen na een periode van anderhalf jaar bij de club die bestond uit een “achtbaan van emoties”. De beheerders van de noodlijdende club zeggen nog te hebben geprobeerd de oud-international te overtuigen om te blijven, maar de beslissing van Rooney stond vast.

Derby degradeerde in april naar het derde niveau van Engeland na 21 strafpunten te hebben gekregen vanwege overtreding van de boekhoudregels van de Engelse Football League. De club, die slechts vier seizoenen onder de twee topdivisies heeft gespeeld is verwikkeld in een overnameproces.

“Ik vind dat de club nu geleid moet worden door iemand met frisse energie en iemand die niet beïnvloed is door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd”, aldus Rooney. “Ik zal met veel trots terugdenken aan mijn tijd bij Derby en wil graag alle medewerkers, spelers en natuurlijk de fans bedanken voor hun ongelofelijke steun.”

Volledig scherm Wayne Rooney. © Photo News

FC Seraing heeft T2 beet

Jean-Sébastien Legros wordt de assistent van hoofdcoach José Jeunechamps bij FC Seraing. De 41-jarige Luikenaar was de voorbije drie jaar coach van derdenationaler Stade Disonais. Voordien was hij als speler actief bij AS Eupen, Spa, Kelmis, Wezet, Dudelange en Club Luik. (AR)

Abdoul Tapsoba verlengt tot 2025 bij Standard

Abdoul Tapsoba heeft zijn contract bij Standard verlengd tot juni 2025. Dat maakte de Luikse club bekend. De twintigjarige Burkinees kwam in 2019 toe op Sclessin, op huurbasis van het Ivoriaanse ASEC Mimosas. Standard nam de aanvaller een jaar later definitief over. Intussen kwam hij 46 keer in actie voor de Rouches, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf. Tapsoba telt ook al dertien caps voor de Burkinese nationale ploeg, met wie hij vorige winter de Afrika Cup afwerkte.

Volledig scherm Abdoul Tapsoba. © BELGA

Will Still keert terug naar Stade Reims

Wat zat aan te komen, werd nu bevestigd: Will Still wordt opnieuw de assistent van hoofdcoach Oscar Garcia bij Stade Reims. Still verliet begin oktober van vorig jaar Reims om bij Standard T3 te worden onder leiding van Luka Elsner. Na de overname door 777 Partners en de aanwerving van Ronny Deila als hoofdcoach werd hem de leiding van de U23 in de Challenger Pro League aangeboden, maar die stap terug zag de ex-T1 van Beerschot niet zitten. (AR)

Matz Sels verlengt contract bij Straatsburg

Doelman Matz Sels heeft zijn contract bij de Franse eersteklasser Straatsburg met twee seizoenen verlengd. De dertigjarige Rode Duivel heeft er nu een overeenkomst tot medio 2026.

Sels maakte vier jaar geleden de overstap van Newcastle United, waar hij geen basisplaats had kunnen veroveren. Die club had de voormalige Gentenaar eerder al een seizoen uitgeleend aan RSC Anderlecht, om weer ritme en vertrouwen op te doen.

In de Ligue 1 lukte het wel voor Sels. Afgelopen seizoen werd hij er door de vereniging voor keeperstrainers zelfs verkozen tot Doelman van het Jaar.

Zijn debuut bij de Rode Duivels, waar hij in principe vierde doelman is, vierde hij in juni vorig jaar in de oefeninterland tegen Griekenland. In maart dit jaar kwam daar tegen Burkina Faso nog een cap bij.

Volledig scherm © Photo News

OHL wint oefenduel tegen RFC Luik

OHL heeft de stage in het Nederlandse Horst afgesloten met een ruime overwinning. Eerstenationaler RFC Luik ging met 3-1 voor de bijl.

Het tempo lag niet al te hoog in de beginfase, wat logisch is bij zo’n 30 graden. Marc Brys koos zowel voor als na rust voor een viermansdefensie, en dat leek wel te werken. Het middenveld draaide dan weer goed rond. Diepe spits Nsingi (2x) en Ngawa brachten de stand bij rust al op 3-0.

De tweede helft, die net als de eerste helft 60 minuten duurde, bracht nog weinig verandering. Voor Luik scoorde Mouchamps nog tegen. 3-1. (NVE)

OHL eerste helft: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ngawa, Ouedraogo, Shengelia, Keita, Maertens, Holzhauser, De Norre, Nsingi

OHL tweede helft: Jackers, Dom, Chakla, Shingtienne, Breugelmans, Malinov, Tann, Acquah, Gilis (80' Coopman), Tamari, Kuharevych

Red Flames outsiders voor EK-titel

Computerwetenschappers van de KU Leuven hebben het verloop van het EK vrouwenvoetbal gesimuleerd. Daaruit blijkt dat Zweden (27%) en Frankrijk (24%) de grootste kanshebbers voor de EK winst zijn, gevolgd door Spanje (14%), thuisland Engeland (14%) en de Oranje Leeuwinnen (10%).

De wetenschappers hebben het toernooiverloop gesimuleerd door de sterktes van alle deelnemende teams te bepalen op basis van historische resultaten. De sterkte van een team wordt gemeten aan de hand van zijn aanvallende en verdedigende kwaliteiten, waarbij recente resultaten en goede resultaten tegen sterke teams zwaarder worden meegewogen. Uit deze simulatie volgt dat België de poulefase met 16% kans overleeft. Met name Frankrijk en Italië zullen lastige tegenstanders in de poule zijn.

In de kwartfinale wacht dan hoogstwaarschijnlijk Zweden of buurland Nederland, de twee sterkhouders van poule C. Dit zal een lastige opgave zijn, maar mochten de Red Flames doorstromen naar de halve finale dan wacht daar waarschijnlijk thuisland Engeland. En in het onwaarschijnlijke scenario dat België de finale bereikt, zal daar favoriet Frankrijk wachten. Hoewel de kansen voor de Red Flames niet groot zijn, is een EK-titel niet onmogelijk.

Volledig scherm © BELGA

Standard rekent pas na rust af met derde nationaler

Standard heeft zijn oefencampagne ingezet met winst op Manage. De Rouches geraakten in de eerste helft niet verder dan 1-1 — een doelpunt van Renaud Emond op aangeven van Aleksandar Boljevic — maar namen na de rust afstand van de derde nationaler.

Coach Ronny Deila ging uit van een 4-1-4-1 en wisselde aan de rust zijn tien veldspelers. Een kans voor de jongeren Mouad El Fans (18), Youness Bethi (20), Lukas Vankerkhoven (20) en John Nekadio (de jongere broer van Christian Luyindama) om zich in de kijker te spelen. Denis Dragus zorgde voor ‘het’ moment van de match met een treffer op aangeven van Felipe Avenatti. Hakje van de Uruguayaan, subtiele lob van de Roemeen.

Arnaud Bodart en Merveille Bokadi waren niet van de partij. Zij sukkelen met lichte letsels. (AR)

Standard (eerste helft): Henkinet, Dewaele, Ngoy, Dussenne, Calut, Van Damme, Raskin, Balikwisha, Boljevic, Cafaro, Emond.

Standard (tweede helft): Henkinet (70’ Godfroid), Mawete, Nekadio, Sissako, Pavlovic, Kuavita, Vankerkhoven, El Fanis, Behti, Dragus, Avenatti.

Doelpunten: 2’ Scohy (1-0), 6’ Emond (1-1), 60’ Vankerkhoven (1-2), 64’ Dragus (1-3), 86’ El Fanis (1-4).

Volledig scherm © BELGA

FIFA geeft fiat voor 26 spelers in WK-selecties

De bondscoaches mogen voor het komende WK voetbal in Qatar (21 november - 18 december) niet maximaal 23, maar 26 spelers selecteren. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) beslist. Vorig jaar zette de Europese Voetbalbond (UEFA) ook al het licht op groen voor een uitbreiding van de EK-selecties tot 26 spelers, dit vanwege het risico op besmetting met het coronavirus en de daarbij horende quarantainemaatregelen.

Volledig scherm © BELGA

Cristiano Ronaldo in zee met Binance om NFT-collectie uit te brengen

Topvoetballer Cristiano Ronaldo heeft een exclusief samenwerkingsakkoord afgesloten met het bedrijf Binance om zijn NFT-collectie op de markt te brengen en zijn miljoenen fans en volgers kennis te laten maken met Web3, een nieuwe vorm van internet op basis van blockchain-technologie.

Met een non-fungible token kan het eigenaarschap van digitale objecten met behulp van blockchain worden vastgelegd. NFT’s worden de laatste jaren vaak gebruikt om online digitale kunst, afbeeldingen of videofragmenten te veilen. Heel wat beroemdheden en topsporters brachten eerder al NFT’s op de markt. Binance is dan weer een aanbieder van infrastructuur voor cryptomunten.

“Mijn relatie met de fans is erg belangrijk voor me, dus het idee om ongekende ervaringen en toegang te brengen via dit NFT-platform is iets waar ik deel van wilde uitmaken”, zei CR7, momenteel nog op vakantie met zijn gezin. “Ik weet dat de fans net zoveel van de collectie zullen genieten als ik.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

België blijft op FIFA-ranking tweede achter Brazilië

De Rode Duivels blijven op de nieuwe wereldranglijst van Wereldvoetbalbond FIFA op de tweede plaats staan achter Brazilië. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez kwam sinds het verschijnen van de vorige ranking, op 31 maart, viermaal in actie in de groepsfase van de Nations League. Na een pijnlijke 1-4 thuisnederlaag in de derby tegen Nederland volgde een ruime 6-1 overwinning in Brussel tegen Polen. De Duivels sloten het vierluik van juni af met een 1-1 draw in Wales en een 0-1 zege in Polen.

In september volgen de twee resterende opdrachten in de Nations League-groepsfase, met een thuisduel tegen Wales (FIFA 19; 22/09) en de trip naar Nederland (FIFA 8; 25/09). Dan verschuift de blik volledig naar eind november en Qatar, waar de Belgen het in de groepsfase van het WK opnemen tegen Canada (FIFA 43), Marokko (FIFA 22) en Kroatië (FIFA 15).

Op de FIFA-ranking van 31 maart ging Brazilië voorbij België en de Seleção maakte zo een einde aan een onafgebroken heerschappij van de Duivels sinds september 2018. Eerder stond België ook op 1 tussen november 2015 en maart 2016. De Belgen kroonden zich eind vorig jaar voor de vierde keer op rij, en de vijfde maal in totaal, tot Team van het Jaar (2015, 2018, 2019, 2020 en 2021). Het land dat op het einde van elk kalenderjaar de eerste plaats inneemt op de FIFA-ranking, krijgt die award.

Argentinië maakt op de nieuwe FIFA-ranking na Brazilië en België de top drie vol. La Albiceleste wipt over wereldkampioen Frankrijk, dat naar de vierde plaats zakt. Engeland blijft status-quo als vijfde.

Volledig scherm © Photo News

Will Still verlaat Standard

Will Still heeft het aanbod om coach te worden van de U23 geweigerd en stapt op bij Standard. Hij keert wellicht terug naar Stade Reims, de club die hij in oktober 2021 verliet om op Sclessin assistent te worden van Luka Elsner. Will Still is de jongere broer van Charleroi-coach Edward Still. Na het vertrek van Hernan Losada was de 29-jarige Waals-Brabander van januari tot juni 2021 hoofdcoach van Beerschot. (AR)

Karel Geraerts kent zijn staf

De staf rond Union-hoofdcoach Karel Geraerts is gevormd. Bart Meert, in een verleden bij Deinze, Legia Warschau en Olympiakos, wordt T2 en komt over van KV Kortrijk. Artur Kopyt blijft T3. Balder Berckmans wordt de fysical coach. Na twee jaar bij FC Twente en evenveel jaar bij Waasland-Beveren maakt hij de oversteek naar het Joseph Marien Stadion. Tot slot wordt Marc Delcourt, ex-AA Gent, de nieuwe videoanalist van de vicekampioen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Schreuder voorgesteld bij Ajax

Ajax heeft vandaag Alfred Schreuder officieel voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. De Nederlander is in Amsterdam de opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag. Schreuder verliet na het behalen van de landstitel Club Brugge, waar hij nog maar sinds januari en het vertrek van Philippe Clement aan de slag was.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ex-doelman Franssen wordt Technical Coördinator Football bij Genk

Sem Franssen (38), gewezen doelman van Racing Genk, gaat opnieuw aan de slag bij de Limburgse club. Franssen zal als Technical Coördinator Football naast Head of Football Dimitri De Condé werken. Hij zal mee waken over de waarden, het DNA en de voetbalfilosofie van de club, zo valt te lezen in het persbericht. Hij zal ook betrokken worden in de strategische beslissingen op sportief en financieel vlak en de brug vormen met de jeugdacademie. “Ik speelde zelf van mijn 13de tot z’n 21ste voor Genk en keerde vier jaar later nog eens terug”, aldus Franssen. “De laatste jaren lag mijn focus meer op de privésector, waar ik functies als financieel en algemeen directeur had in de bouw- en HR-sector. Deze ervaringen kan ik nu koppelen aan mijn passie voor het voetbal en vooral voor KRC. Het blauw bloed kruipt toch waar het niet gaan kan! Ik kijk ernaar uit om mijn steentje te kunnen bijdragen aan de toekomstige successen van KRC Genk.”

Volledig scherm Sem Franssen als doelman van Genk in 2004. © BELGA

Thomas Didillon (Cercle Brugge) traint twee weken bij AS Monaco

Doelman Thomas Didillon (26) van Cercle Brugge traint de komende twee weken met AS Monaco. In het verleden hebben ook andere spelers van groen-zwart (Vitinho en enkele jeugdspelers) in het kader van de samenwerking tussen Monaco en Cercle reeds een periode op La Turbie doorgebracht en nu is dat dus het geval voor de Franse doelman van de Vereniging.

Didillon, opgeleid bij FC Metz, speelde in België ook al voor Seraing, Anderlecht en op uitleenbasis voor Racing Genk. Sinds 2020 staat hij op de loonlijst van Cercle Brugge.

Komende zaterdag speelt Cercle Brugge overigens een vriendschappelijke partij in Monaco, waar Didillon dus mogelijk bij het team van Philippe Clement zou kunnen aantreden. Sinds gisteren hebben ook Dino Hotic en Edgaras Utkus na hun interlandverplichtingen opnieuw aangesloten op training bij Cercle. (LUVM)

Volledig scherm Thomas Didillon, hier op de eerste training bij Cercle Brugge. © Photo News

Mazzu betaalt 4 weken opzeg

Sinds vandaag is Felice Mazzu dus ook officieel in dienst als trainer van Anderlecht. Omdat er nog geen schikking getroffen is tussen Union en RSCA, heeft Mazzu zijn vorige club ervan op de hoogte gebracht dat hij de resterende vier weken van zijn opzeg niet zal presteren. Concreet betekent dat dus dat hij Union een opzegvergoeding moet betalen die overeenkomt met één maandloon. Hoeveel die som exact bedraagt, is niet bekend, maar in elk geval is die een pak minder dan de 250.000 euro die Anderlecht aanvankelijk bereid was om te betalen aan Union. (KDZ)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Eerste training van Felice Mazzu bij Anderlecht. © RSCA

Ryan Giggs neemt ontslag als bondscoach van Wales

Ryan Giggs is niet langer de officiële bondscoach van Wales. De 48-jarige oud-aanvaller nam zelf ontslag. Giggs was sinds januari 2018 bondscoach van Wales, maar legde in november 2020 zijn functie al neer na zijn arrestatie vanwege de beschuldigingen van geweld tegen zijn voormalige vriendin. Giggs ontkende altijd alle beschuldigingen, maar zette een stap opzij.

Robert Page was sindsdien interim-bondscoach en leidde Wales deze maand naar een eerste WK in 64 jaar. In de finale van de play-offs werd Oekraïne met 1-0 verslagen. Wales nam het in de Nations League-campagne deze maand ook nog op tegen de Rode Duivels. Beide ploegen speelden in Cardiff 1-1 gelijk.

Giggs neemt nu ontslag zodat de spelers en staf zich in alle rust kunnen voorbereiden op het WK in Qatar (21 november-18 december). Wales neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Engeland, de Verenigde Staten en Iran.

Volledig scherm © AP

Chris Van Puyvelde stapt op als technisch directeur van Chinese voetbalbond

Chris Van Puyvelde (62) heeft “omwille van persoonlijke redenen” beslist om zijn contract als technisch directeur bij de Chinese voetbalbond (CFA) niet te verlengen. Hij keert vandaag per direct terug naar België. Eind 2018 verliet Van Puyvelde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), nadat hij er drie jaar technisch directeur was. In die functie was hij verantwoordelijk voor het aanwerven van bondscoach Roberto Martinez.

Van Puyvelde kreeg daarna een aanbod om voor vier jaar aan de slag te gaan bij de Chinese federatie. Bij de KBVB werd hij opgevolgd door Martinez, die tot op vandaag zowel technisch directeur als bondscoach van de Rode Duivels is.

Van Puyvelde was eerder onder meer assistent van Trond Sollied bij Club Brugge, Olympiakos en AA Gent, nadat hij eerder KSC Lokeren en Eendracht Aalst coachte. Na een half jaar als hoofdcoach bij FC Brussels werd hij in 2011 technisch directeur bij Beerschot, om in 2013 sportief adviseur bij de Pro League te worden. Uiteindelijk belandde Van Puyvelde in 2015 bij de KBVB.

Volledig scherm © Photo News

Elsner gaat aan de slag bij Le Havre in Ligue 2

Luka Elsner is aangesteld als coach van Le Havre. Dat heeft de Franse Ligue 2-club maandag bekendgemaakt. De 39-jarige Sloveense coach zat zonder club sinds zijn vertrek bij Standard in april. Hij neemt het roer over van Paul Le Guen, die de functie sinds 2019 bekleedde.

Elsner kwam op 7 oktober 2021 naar Standard, nadat hij het seizoen was begonnen bij KV Kortrijk, als vervanger van Mbaye Leye. De Sloveen slaagde er niet in de situatie van de Rouches, die het reguliere seizoen op de 14e plaats eindigden en kwalificatie voor de play-offs misliepen, te keren. Hij verliet Sclessin de dag nadat Standard was gekocht door 777 Partners. De Noor Ronny Deila verving hem aan de boorden van de Maas.

In België maakte Elsner naam tijdens zijn periode bij Union in het seizoen 2018-2019, waarin de Brusselaars derde werden in 1B en de halve finales van de Beker van België bereikten. Daarvoor begon hij zijn trainerscarrière bij NK Domzale in augustus 2013. Nadien leidde hij NK Olimpija (2016-2017) en Paphos FC (2017-2018). Tussen juli 2019 en september 2020 coachte Elsner Amiens in de Ligue 1.

Volledig scherm Luka Elsner. © Photo News