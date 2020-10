Football Talk. Aanwinst Mukairu eindelijk in Anderlecht - Keet weg bij OH Leuven

Europa League Alderwei­reld voor match tegen Antwerp: “We moeten top zijn om hier punten te halen”

15:20 Of hij het meende of niet - Toffe Toby kent zijn wereld - weten we niet, maar als we Toby Alderweireld (31) op z’n woord mogen geloven, zal Tottenham vanavond op zijn hoede zijn voor Antwerp.