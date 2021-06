Football Talk. AA Gent wint strijd om Hjulsager en legt 1,8 miljoen euro neer - Genk haalt middenvelder bij Ajax

AA Gent betaalt 1,8 miljoen voor Hjulsager

AA Gent heeft de strijd om Andrew Hjulsager gewonnen. Ook Anderlecht was fel geïnteresseerd in de 26-jarige Deense middenvelder, maar Hjulsager had zelf een voorkeur voor de Buffalo’s. AA Gent betaalde uiteindelijk 1,8 miljoen euro voor Hjulsager, die het voorbije seizoen uitgroeide tot één van de sterkhouders bij de kustploeg. Oostende lichtte tijdig de optie in het aflopend contract van de Deen om zelf langs de kassa te kunnen passeren. Hjulsager tekende een contract voor 4 jaar in de Ghelamco Arena. Na de transfervrije Julien De Sart is Hjulsager al de tweede aanwinst voor het Gentse middenveld, waar een felle concurrentie dreigt. (RN/KDZ)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Middenvelder van Ajax voor RC Genk

Racing Genk heeft een akkoord met de 23-jarige Nederlandse middenvelder Carel Eiting. De ex-jeugdinternational van Oranje is eigendom van Ajax, maar er werd vorig seizoen verhuurd aan Huddersfield Town in de Engelse tweede klasse. Tussen 2016 en 2020 speelde hij 31 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers, in zijn ontwikkeling werd hij wel afgeremd door een knieblessure. Afgelopen seizoen speelde de balvaardige middenvelder 22 partijen voor Huddersfield en scoorde daarin 3 goals, ook in Engeland miste hij bijna drie maanden met een blessure aan de knie. Hij ligt nog tot 2022 onder contract bij Ajax, maar zou definitief overgenomen worden door Racing Genk. (KDZ)

Volledig scherm Carel Eiting. © ANP Sport

Bruno officieel voorgesteld bij AA Gent

Gianni Bruno stapt van Zulte Waregem over naar AA Gent. Hij ondertekende bij de Buffalo’s een contract tot 2024, zo bevestigde de club vrijdag. De 29-jarige Bruno speelde sinds de zomer van 2019 voor Zulte Waregem, waar hij nog een seizoen onder contract lag. Gent betaalt naar verluidt zo’n twee miljoen euro voor de aanvaller.

Bruno was afgelopen seizoen goed voor twintig goals en vijf assists in 34 competitieduels. Hij werd daarmee Speler van het Seizoen bij Essevee. De Luikenaar heeft ook een verleden bij onder meer Cercle Brugge, het Russische Samara en de Franse clubs Evian, Lorient, Bastia en Lille.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Zwiterse verdediger voor Sporting Charleroi

Sporting Charleroi heeft zijn eerste inkomende transfer gerealiseerd. Stefan Knezevic komt over van FC Luzern en tekende voor drie jaar. De 24-jarige Zwitser is een rechtsvoetige centrale verdediger. Hij vervangt de huurlingen Cédric Kipré (West Brom) en Ognjen Vranjes (Anderlecht) en wordt een concurrent voor Steeven Willems, die in januari uitviel met een gescheurde achillespees. (AR)

Jacques Borlée performance coach bij Charleroi?

Philippe Simonin stopt na vijf jaar als fysiektrainer van Sporting Charleroi. Als vervanger wordt Frédéric Renotte geciteerd. Renotte vervulde die functie bij de Carolo’s al van 2013 tot 2016 en passeerde in het verleden ook bij Union, RWDM, Strombeek, KV Mechelen, Burkina Fasso, Antwerp en de Ivoriaanse voetbalacademie.

Charleroi wenst bovendien een beroep te doen op Jacques Borlée als extern adviseur / performance coach. (AR)

Volledig scherm Jacques Borlée. © BELGA

Plastun terug naar Bulgarije

Igor Plastun keert terug naar Ludogorets, waar AA Gent hem in de zomer van 2018 weghaalde. De inmiddels 30-jarige Oekraïnse verdediger was twee seizoenen lang een basisspeler bij de Buffalo’s, maar het voorbije seizoen kwam hij amper 14 keer in actie, waarbij hij twee keer scoorde. Plastun lag nog één jaar onder contract bij AA Gent, maar voor alle partijen was een terugkeer naar de Bulgaarse landskampioen de beste optie. (RN)

Volledig scherm Igor Plastun. © Photo News

AS Eupen oefent tegen Racing Genk

Op één wedstrijd na is AS Eupen klaar met zijn oefenprogramma. De Panda’s openen hun seizoen op 26 juni met een bezoek aan Stade Dison, een amateurclub uit de regio. Daarna spelen ze tegen FC Seraing (30 juni/thuis), Racing Genk (7 juli/uit) en RWDM (10 juli/uit). Voor de laatste match, op 17 juli, wordt nog een tegenstander gezocht. (AR)

Siemen Voet ruilt Club Brugge voor PEC Zwolle

Siemen Voet verhuist van Club Brugge naar PEC Zwolle. Dat heeft de Belgische landskampioen bekendgemaakt. Voet, 21, was vorig seizoen uitgeleend aan KV Mechelen. De verdediger speelde tien wedstrijden voor “de Kakkers” en scoorde een keer. Voet, die zijn opleiding genoot bij Club, heeft een contract getekend voor twee seizoenen bij Zwolle, dat afgelopen seizoen dertiende werd in de Eredivisie.

Volledig scherm © BELGA

Lucas Lissens verlengt bij Anderlecht tot 2024

De jonge centrale verdediger Lucas Lissens, die afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van RSC Anderlecht mocht vieren, heeft zijn contract verlengd tot 2024. Dat meldt paars-wit vrijdag op haar website.

De speler, die volgende maand twintig wordt, speelt al sinds de U9 op Neerpede. Hij komt ook uit voor de nationale U19. Afgelopen seizoen mocht hij van trainer Vincent Kompany twee keer opdraven in de basiself: thuis tegen Oostende (2-1 winst) en thuis tegen Kortrijk (0-2 verlies). Bij zijn debuut tegen Oostende pakte hij na 69 minuten rood.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KV Mechelen heeft locatie voor nieuw trainingscomplex, dat 2 miljoen zal kosten

KV Mechelen heeft een locatie gevonden voor hun nieuw trainingscomplex voor de A-kern. De club zal uitwijken naar het naburige Bonheiden en koopt de terreinen van VV Adler. Malinwa zal er twee volwaardige oefenvelden en bijhorende accommodatie aanleggen. Het totale kostplaatje - de aankoop van de grond, aanleg van de velden,... - wordt geraamd op 2 miljoen euro. Wanneer het nieuwe complex klaar zal zijn, is nog niet duidelijk. “De volgende maanden onderzoeken we hoe de locatie kan worden gebruikt. We zullen stap voor stap deze site ontwikkelen”, aldus CEO Frank Lagast. De A-kern blijft dus voorlopig nog trainen op de geschiedenisrijke, maar wel afgeleefde jeugdacademie.

De aanleg van een nieuw trainingscomplex is één van de belangrijkste punten in het beleidsplan ‘KVM 2025'. De nood aan nieuwe oefenvelden en accommodatie werd het voorbije seizoen geregeld aangekaart door coach Wouter Vrancken. (ABD)

Bent Sørmo nieuwste aanwinst Zulte Waregem

Bent Sørmo (24) tekent een contract van 3 jaar bij Essevee. De Noorse vleugelverdediger kwam de voorbije seizoenen uit voor Kristiansund BK, waar hij meer dan 90 wedstrijden in de Noorse eerste klasse verzamelde. Sørmo maakte zijn debuut al op 16-jarige leeftijd bij de club van zijn geboorteplaats, Levanger.

“Ik heb erg veel positieve dingen gehoord over Zulte Waregem en kijk er dan ook enorm naar uit om voor deze club te spelen”, zegt hij. “Ik kan niet wachten om mijn medespelers, de staf, de mensen van de club en de supporters te ontmoeten.”

“Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Bent al heel wat ervaring op het hoogste niveau”, vertelt algemeen manager Eddy Cordier. “We hebben hem een tijdje gescreend en kwamen tot de conclusie dat zijn kwaliteiten en persoonlijkheid perfect passen binnen de visie en ambitie van Essevee.” (LUVM)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Seraing hervat met vier spelers van FC Metz

In afwachting van een tweede lading zullen alvast vier spelers van FC Metz volgende week onder leiding van Jordi Condom hun voorbereiding starten bij FC Seraing. Drie blijvers en een nieuwkomer. Doelman Guillaume Dietsch (20) en middenvelders Sami Lahssaini (22) en Rayan Djéjé (19) maakten vorig seizoen de promotie van de Metallo’s naar de Jupiler Pro League mee. Nieuw is Mathieu Cachbach (20), een aanvallende middenvelder. Hij is afkomstig van Nothomb (provincie Luxemburg) en tekende een paar dagen geleden zijn eerste profcontract bij FC Metz. Cachbach werd opgeleid bij Martelange en Virton en speelde de voorbije twee seizoenen met de U19 en de B-ploeg van ‘Les Grenats’. (AR)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KMSK Deinze trekt Denis Prychynenko (Beerschot) aan

Met de 20-jarige centrale verdediger Nathan Fuakala en de 24-jarige Rwandese middenvelder Djihad Bizimana had KMSK Deinze al twee nieuwe aanwinsten in huis gehaald. Vrijdag werd ook de 29-jarige Duitser, met Oekraïense roots, Denis Prychynenko voorgesteld. De verdediger komt transfervrij over van Beerschot. Voorzitter Denijs Van De Weghe zoekt met de nieuw trainersstaf naar nog meer versterking.

“Ik was met Beerschot nog aan de slag in 1B”, stak Prychynenko op de persbabbel van wal. “Ik ken deze competitie dus heel goed en weet dat het geen gemakkelijke reeks is. Bij de eerste kennismaking met de voorzitter en trainer Wim De Decker had ik onmiddellijk een goed gevoel. Ik voelde hun passie voor het voetbal en hun visie. Ik ben dan iemand die zijn hart volgt. Het contract werd snel ondertekend. Ik hoop mijn steentje bij te dragen in het verdere succes van deze club.”

Ook de onlangs als CEO aangestelde Marc Vanmaele werd voorgesteld aan de pers. Hij wil ook de supporters betrekken in het beleid. “Ik ben hier nu zowat twee weken actief”, aldus Vanmaele. “Er gebeurde in die periode al heel wat. Onze trainersstaf staat intussen op punt. De bedoeling is dat we met Deinze iets moois realiseren. Ik wil mee de fundamenten leggen voor de professionalisering van deze club. Daarin wil ik ook de supporters en fans betrekken. Ik sprak al met een aantal van hen, naast mijn eigen team rondom mij. Ik hou daar een goed buikgevoel aan over. Supporters zijn voor mij heel belangrijke stakeholders. Er wacht ons wel nog een lange weg, maar samen kunnen we daar zeker in slagen.”

De 60-jarige West-Vlaming was eerder al aan de slag bij Sporting Lokeren en Cercle Brugge.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.