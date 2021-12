Football Talk. AA Gent leent Bayo uit aan Charleroi - Anderlecht blaast stage naar Dubai af en blijft in België

AA Gent leent Bayo uit aan Charleroi

AA Gent leent Vakoun Bayo tot het einde van het seizoen uit aan Charleroi, mét een aankoopoptie. De 24-jarige Ivoriaanse spits werd in de zomer door Gent weggehaald bij Celtic, maar hij kon zich op geen enkel moment doorzetten in de Ghelamco Arena. Bayo stond amper één keer in de basis en viel zes keer in, maar hij kwam geen enkele keer tot scoren voor de Buffalo’s. Hij wordt bij Charleroi de vervanger van Nicholson , die voor 10 miljoen naar Spartak Moskou trekt. (RN)

Anderlecht blaast stage naar Dubai af en blijft in België

Anderlecht blaast zijn winterstage naar Dubai af. Normaal gezien trok paars-wit van 4 tot en met 11 januari naar de Emiraten, maar de oprukkende omikron-variant maakt het risico op besmettingen te groot. Met de match tegen Standard, op zondag 16 januari, in het achterhoofd acht Anderlecht het verstandiger om niet af te reizen. De club trekt ook niet naar een andere locatie, het blijft gewoon in België. Vincent Kompany lichtte de keuze vanmiddag toe: “Onze spelers zitten eerst even bij hun families, wat het risico nog groter maakte. We hebben ook niets aan iemand die 14 dagen opgesloten zit op een hotelkamer in Dubai. Bovendien hebben we op Neerpede alle materiaal en faciliteiten ter beschikking.” (SVL)