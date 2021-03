Football Talk. AA Gent geeft Nigeriaanse testers contract - Rashord en Saka vallen uit bij Engeland

AA Gent geeft Nigeriaanse testers Emeka en Oladoye contract

AA Gent heeft twee Nigeriaanse testers hun eerste profcontract gegeven. Adewale Oladoye en Chinonso Emeka - allebei 19 jaar oud. Beide jongeren, geboren in 2001, werden opgeleid door de Nigeriaanse academie Water FC, waar zij opgemerkt werden door ex-Buffalo Egu Augustine en Marc Clarysse.

“Oladoye is een krachtige verdedigende middenvelder. Emeka is dan weer een grote, snelle spits. Zij zullen de kans krijgen te rijpen bij het beloftenteam, en trainen nu reeds af en toe mee met de A-kern”, klinkt het bij AA Gent.

Blessure bij Saka en Rashford

Engeland speelt de komende twee wedstrijden in de kwalificatie voor het WK Voetbal in Qatar definitief zonder Marcus Rashford en Bukayo Saka.

De spelers van respectievelijk Manchester United en Arsenal zijn niet op tijd fit. Ze misten donderdag ook al het gewonnen duel met San Marino (5-0). Engeland speelt de komende dagen nog tegen Albanië en Polen.

Jonge Duivels boeken makkelijke oefenzege tegen Standard

De Belgische beloften van coach Jacky Mathijssen hebben in een oefenwedstrijd een makkelijke 0-3-overwinning behaald tegen Standard. Loïs Openda (17.), Yorbe Vertessen (53.) en Ignace Van der Brempt (54.) zorgden voor de goals. Bij Standard deden met Mehdi Carcela, Samuel Bastien, Arnaud Bodart en Maxime Lestienne enkele grote namen mee.

Terwijl de groepsfase van het EK U21 in Hongarije en Slovenië volop aan de gang is, werken de Jonge Duivels deze week in Tubeke een trainingskamp af. De oefenmatch tegen Standard maakt daar deel van uit. De jongens van bondscoach Jacky Mathijssen slaagden er vorig najaar, ondanks twee zeges tegen groepsfavoriet Duitsland, niet in zich te plaatsen voor het EK.

Met een volledige nieuwe groep, enkel verdedigers Marco Kana en Arthur Theate, middenvelder Aster Vranckx en aanvaller Loïs Openda bleven over, richten de beloften zich nu op de kwalificatie op weg naar het volgende EK U21, in 2023 in Georgië en Roemenië (9 juni-2 juli 2023). België werd ingedeeld in kwalificatiegroep 9 met verder nog Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan. Zestien teams spelen de eindronde. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige acht runner-ups spelen barragewedstrijden voor nog vier tickets. Roemenië en Georgië zijn als organisator zeker van deelname.

De Belgische beloften werken op 3 juni in Kazachstan hun eerste kwalificatiewedstrijd af.

Koby Van Acker tekent profcontract bij Antwerp

Bij Antwerp heeft het 18-jarige talent Koby Van Acker zijn eerste profcontract getekend. De linksvoetige verdediger/middenvelder komt momenteel uit voor de U21 van de ‘Great Old’.

Streamingplatform DAZN haalt uitzendrechten voor Serie A binnen

Streamingplatform DAZN heeft zich verzekerd van de uitzendrechten voor de Italiaanse Serie A voor de komende drie seizoenen, zo vernam nieuwsagentschap AFP vandaag bij de Lega Serie A.

Voor de belangrijkste twee loten in de tender legt DAZN 840 miljoen euro per jaar op tafel en daarmee haalde het streamingplatform het van Sky, dat de Italiaanse uitzendrechten jarenlang in bezit had. Het derde lot moet evenwel nog toegewezen worden. De verwachting is dan ook dat de totale verkoopprijs in de buurt zal liggen van de 973 miljoen euro die momenteel jaarlijks voor de uitzendrechten betaald wordt.

Angers en succescoach Stéphane Moulin gaan op het einde van het seizoen uit elkaar

Ligue 1-club Angers neemt op het einde van het seizoen afscheid van coach Stéphane Moulin. De 53-jarige Fransman is op dit moment nog de langst zittende coach in de vijf grootste Europese competities. Moulin acht het na tien jaar dienstverband tijd om andere lucht op te schuiven.

Moulin promoveerde in 2015 met Angers naar de Franse hoogste divisie. In 2017 behaalde de club de finale van de Coupe de France.

Angers staat momenteel na dertig speeldagen in de Ligue 1 tiende, met veertig punten. Volgende week zondag volgt een thuiswedstrijd tegen Montpellier.

Volledig scherm Stéphane Moulin. © AFP

KV Mechelen boekt ruimte zege tegen Lierse Kempenzonen

KV Mechelen heeft een ruime oefenzege geboekt tegen 1B-club Lierse Kempenzonen. Ferdy Druijf toonde zich door maar liefst vier keer te scoren. Hairemans zetten de 0-5-ruststand op het bord. Na de pauze maakte Placca nog de eerredder voor Lierse. (ABD)

Doelpunten: 4’ Druijf (0-1), 12’ Druijf (0-2), 17’ Druijf (0-3), 26’ Druijf (0-4), 41’ Hairemans (0-5), 49’ Placca (1-5).

Opstelling KVM: Coucke, Walsh (46’ Bijker), Peyre (46’ Vanlerberghe), Dassy (73’ Boni), Wernersson, Kaya, Schoofs (46’ Coveliers), Hairemans (73’ Dailly), Mrabti (46’ Shved), Storm, Druijf.

Volledig scherm © BELGA

Xabi Alonso blijft trouw aan Real Sociedad en trekt niet naar Gladbach

Begin deze week meldde het Duitse BILD dat Xabi Alonso weleens de trainer van Borssia Mönchengladbach kon worden voor het volgende seizoen. De ex-middenvelder van onder meer Real Madrid, Liverpool en Bayern München drukt die geruchten nu de kop in met een verlengd verblijf bij Real Sociedad. Daar coacht de Spanjaard sinds de zomer van 2019 het tweede elftal.

De Baskische club maakte vandaag bekend dat Alonso nog minstens tot de zomer van 2022 de beloften onder zijn hoede neemt. De ex-voetballer zelf is 'opgewonden om verder te groeien in het project’ en kijkt uit naar ‘meer doelen en ambities die ons onszelf laten uitdagen’.

Borussia Mönchengladbach moet dus andere pistes bewandelen in zijn zoektocht naar een opvolger voor Marco Rose, die na dit seizoen naar Borussia Dortmund trekt.

Volledig scherm Xabi Alonso. © photo_news

Westerlo verslaat Beerschot in oefenwedstrijd

In een oefenduel klopte Westerlo vanochtend Beerschot met 1-0. Gboho zorgde na de rust voor het enige doelpunt van de partij. Bij Beerschot maakten Pietermaat en Bakkali hun rentree na blessures. Kwamen verder nog in actie bij de bezoekers: Biebauw, Lejoly, Frans, Prychynenko, Van den Bergh, Halaimia, Mboko, Ceulemans, Holzhauser, Grisez, Dom, Brogno en Eleke. (KDC)