Football Talk. 6-0! Leipzig houdt goede generale repetitie voor Club Brugge - Carrasco en Atlético lijden eerste competitienederlaag

Buitenlands voetbal Ronaldo lost Messi af als grootver­die­ner, Eden Hazard sluit top tien

22 september Cristiano Ronaldo mag zich volgens het zakenmagazine Forbes de best betaalde voetballer ter wereld noemen. De Portugees wipt over zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Met Eden Hazard staat ook een Belg in de top tien.