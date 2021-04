Football Talk. 5000 Antwerpfans verlengen abonnement - Chadli trefzeker in strijd om degradatie

5000 supporters verlengen abonnement bij Antwerp

Het huidige seizoen is nog niet afgelopen, maar vele clubs kijken al naar volgend seizoen. Antwerp laat vandaag via de clubkanalen weten dat 5000 supporters al hun abonnement hebben verlengd. De supporters staan duidelijk te popelen om terug te keren naar de Bosuil.

Basaksehir dankt Nacer Chadli en doet gouden zaak in degradatiestrijd

Op de 38e speeldag van de Turkse Süper Lig heeft Basaksehir donderdag met 1-2 gewonnen op het veld van degradatieconcurrent Erzurum BB.

Emrah Bassan opende na amper vijf minuten spelen de score voor de thuisploeg, waardoor Basaksehir virtueel op een degradatieplaats belandde. Na rust kon Nacer Chadli de bezoekers langszij brengen vanop de stip. In de slotfase schonk Fredrik Gulbrandsen het fel geplaagde team zelfs nog een gouden driepunter. Basaksehir speelde bovendien meer dan 70 minuten met een man minder na een directe rode kaart voor Alexandru Epureanu.

De regerende landskampioen, met Boli Bolingoli en Nacer Chadli 73 minuten tussen de lijnen, is op vier speeldagen van het einde in volle degradatiestrijd verwikkeld. Na 36 afgewerkte wedstrijden tellen ze 40 punten, goed voor een 15e plaats op 21 ploegen in het algemene klassement.

Blessin kan niet aan de slag in Engeland

Mocht hij daadwerkelijk gecharmeerd zijn door de interesse van Sheffield United, dan is er slecht nieuws voor Alexander Blessin. De Duitse coach van KV Oostende kan door de kwalificatiecriteria voor een werkvergunning in principe niet in de Engelse competitie aan de slag. De regels schrijven voor dat een coach minstens twee opeenvolgende jaren op het hoogste niveau actief moet zijn geweest, wil hij in Engeland manager worden. Blessin stond op de shortlist van Sheffield, dat liet aftoetsen of hij in aanmerking komt voor een werkvergunning. Niet dus. Al betekent dit niet automatisch dat Blessin in Oostende blijft - de trainer geniet interesse vanuit Antwerpse hoek én uit Duitsland.

Terzic terug assistent bij Dortmund?

Michael Zorc, sportief directeur van Borussia Dortmund, heeft tijdens een persconferentie verklaard dat de club volgend seizoen nog steeds plannen heeft met interim-trainer Edin Terzic. Terzic nam de fakkel midden december over van de ontslagen Lucien Favre. Marco Rose, de huidige trainer van Borussia Mönchengladbach, neemt komende zomer het roer over als hoofdcoach.

“We hebben absoluut een rol weggelegd voor Edin in de staf voor volgend seizoen. We hopen dat hij bij ons blijft”, aldus Zorc. Terzic, die ook genoemd wordt bij Wolfsburg, wil niet te veel op de zaken vooruit lopen. “Voetbal is een dagelijkse business. Ik ben momenteel heel gelukkig bij Dortmund en mijn focus ligt op kwalificatie voor de Champions League.”

Carvajal terug in de lappenmand

Dani Carvajal is terug uitgevallen bij Real Madrid. De rechtsachter was bezig aan zijn terugkeer, maar blesseerde zich nog maar eens op training. Carvajal kwam dit seizoen amper aan de bak door een serie aan kwetsuren. Dit keer blesseerde hij zich aan het rechterbeen. Hoe lang de Spanjaard buiten strijd zal zijn is niet geweten. Spaanse media melden echter dat het seizoen voorbij is voor de verdediger.

UEFA voegt zich bij Engelse clubs en boycot komend weekend ook sociale media

De UEFA toont zich solidair met de Engelse clubs in de strijd tegen racistische en discriminerende teksten op sociale media. De UEFA zal vanaf vrijdagnamiddag sociale media boycotten tot en met de nacht van maandag op dinsdag (0u59). Ze voegt zich hiermee bij de Engelse voetbalclubs.

Clubs in de Premier League, English Football League, Women’s Super League en Women’s Championship maakten vorige week zaterdag bekend hun sociale media te zullen uitschakelen om zo te benadrukken dat de platformen meer moeten doen tegen de online misdragingen. De voorbije maanden werden veel spelers, waaronder Anthony Martial en Marcus Rashford, racistisch bejegend.

De UEFA steunt die strijd. “Zowel op het veld als op sociale media zijn er mistoestanden geweest”, zei voorzitter Aleksander Ceferin in het statement van de UEFA. “Dit is onaanvaardbaar en moet gestopt worden. Het is gevaarlijk een cultuur van haat te laten groeien, niet alleen in het voetbal maar in de samenleving in het algemeen. Ik dring er op aan bij spelers, clubs en bonden om formele klachten in te dienen wanneer spelers, coaches, scheidsrechters of officials het slachtoffer zijn van onaanvaardbare tweets of berichten. We hebben genoeg van deze lafaards die zich verschuilen achter anonimiteit om hun schadelijke ideologieën te spuien.”

Seizoen voorbij voor Henkinet

Standard trekt komend weekend naar KV Oostende voor de eerste wedstrijd van play-off 2. Die verplaatsing zal echter wel zonder reservedoelman Laurent Henkinet gebeuren. Henkinet sukkelt met een pubalgie en wordt vandaag geopereerd in Parijs. De afwezigheid wordt geschat op 6 tot 8 weken. Het seizoen zit er voor Henkinet dus vroegtijdig op.

Barcelona kan opnieuw op Pjanic rekenen

FC Barcelona kan in het competitieduel tegen Granada vanavond opnieuw rekenen op middenvelder Miralem Pjanic. De 31-jarige Bosniër is hersteld van een blessure aan de rechterknie.

De laatste wedstrijd van Pjanic dateert van 10 maart, de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League bij PSG (1-1). Sindsdien sukkelde hij met enkele kwaaltjes en raakte zijn basisplaats kwijt. Vorige zomer maakte de middenvelder de overstap van Juventus. Hij kwam sindsdien tot 28 officiële duels. Barcelona-coach Ronald Koeman kan tegen Granada nog niet rekenen op de geblesseerden Ansu Fati, Philippe Coutinho en Martin Braithwaite. Barcelona kan bij een overwinning tegen Granada alleen leider worden in La Liga.

Stadions sluiten weer in Nederland

Het was even vreemd opkijken afgelopen weekend in de Eredivisie. Voor de eerste keer sinds lange tijd was er publiek toegelaten in de stadions bij onze noorderburen. Dat feestje gaat komende speeldag echter niet door. Vele clubs hadden de kaartverkoop al opgestart, maar vandaag kwam het bericht dat alle wedstrijden terug achter gesloten deuren gespeeld moet worden.

Proces Metzelder gestart

Het proces tegen voormalig Duits international Christoph Metzelder is vandaag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden. De Duitser, die voor onder meer Real en Dortmund speelde, stond terecht voor het verspreiden van kinderporno.

Legia Warschau alleen recordhouder met vijftiende landstitel in Polen

Legia Warschau is voor de vijftiende keer landskampioen van Polen geworden. De club uit de hoofdstad hoefde daarvoor gisteren zelf niet in actie te komen, maar profiteerde van puntenverlies van eerste achtervolger Rakow Czestochowa, dat niet verder geraakte dan een scoreloos gelijkspel tegen Jagiellonia Bialystok. Rakow en Pogon Szczecin hebben met nog drie speeldagen te gaan een achterstand van negen punten op Legia, dat beter deed in de onderlinge duels en zo zeker is van de titel.

Voor Legia is het de zevende landstitel in de laatste negen seizoenen en de vijftiende in totaal. Daarmee zijn ze nu alleen recordhouder. Ruch Chorzow en Gornik Zabrze tellen veertien landstitels, Wisla Krakau heeft er dertien.

