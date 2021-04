Football Talk. 5000 Antwerpfans verlengen abonnement - Blessin kan al zeker niet aan de slag in Engeland

5000 supporters verlengen abonnement bij Antwerp

Het huidige seizoen is nog niet afgelopen, maar vele clubs kijken al naar volgend seizoen. Antwerp laat vandaag via de clubkanalen weten dat 5000 supporters al hun abonnement hebben verlengd. De supporters staan duidelijk te popelen om terug te keren naar de Bosuil.

Blessin kan niet aan de slag in Engeland

Mocht hij daadwerkelijk gecharmeerd zijn door de interesse van Sheffield United, dan is er slecht nieuws voor Alexander Blessin. De Duitse coach van KV Oostende kan door de kwalificatiecriteria voor een werkvergunning in principe niet in de Engelse competitie aan de slag. De regels schrijven voor dat een coach minstens twee opeenvolgende jaren op het hoogste niveau actief moet zijn geweest, wil hij in Engeland manager worden. Blessin stond op de shortlist van Sheffield, dat liet aftoetsen of hij in aanmerking komt voor een werkvergunning. Niet dus. Al betekent dit niet automatisch dat Blessin in Oostende blijft - de trainer geniet interesse vanuit Antwerpse hoek én uit Duitsland.

Volledig scherm © Photo News

Seizoen voorbij voor Henkinet

Standard trekt komend weekend naar KV Oostende voor de eerste wedstrijd van play-off 2. Die verplaatsing zal echter wel zonder reservedoelman Laurent Henkinet gebeuren. Henkinet sukkelt met een pubalgie en wordt vandaag geopereerd in Parijs. De afwezigheid wordt geschat op 6 tot 8 weken. Het seizoen zit er voor Henkinet dus vroegtijdig op.

Barcelona kan opnieuw op Pjanic rekenen

FC Barcelona kan in het competitieduel tegen Granada vanavond opnieuw rekenen op middenvelder Miralem Pjanic. De 31-jarige Bosniër is hersteld van een blessure aan de rechterknie.

De laatste wedstrijd van Pjanic dateert van 10 maart, de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League bij PSG (1-1). Sindsdien sukkelde hij met enkele kwaaltjes en raakte zijn basisplaats kwijt. Vorige zomer maakte de middenvelder de overstap van Juventus. Hij kwam sindsdien tot 28 officiële duels. Barcelona-coach Ronald Koeman kan tegen Granada nog niet rekenen op de geblesseerden Ansu Fati, Philippe Coutinho en Martin Braithwaite. Barcelona kan bij een overwinning tegen Granada alleen leider worden in La Liga.

Volledig scherm © Photo News

Stadions sluiten weer in Nederland

Het was even vreemd opkijken afgelopen weekend in de Eredivisie. Voor de eerste keer sinds lange tijd was er publiek toegelaten in de stadions bij onze noorderburen. Dat feestje gaat komende speeldag echter niet door. Vele clubs hadden de kaartverkoop al opgestart, maar vandaag kwam het bericht dat alle wedstrijden terug achter gesloten deuren gespeeld moet worden.

Proces Metzelder gestart

Het proces tegen voormalig Duits international Christoph Metzelder is vandaag van start gegaan. De Duitser, die voor onder meer Real en Dortmund speelde, staat terecht voor het verspreiden van kinderporno. Metzelder riskeert tot 5 jaar cel.

Volledig scherm Metzelder in de rechtbank © AP

Legia Warschau alleen recordhouder met vijftiende landstitel in Polen

Legia Warschau is voor de vijftiende keer landskampioen van Polen geworden. De club uit de hoofdstad hoefde daarvoor gisteren zelf niet in actie te komen, maar profiteerde van puntenverlies van eerste achtervolger Rakow Czestochowa, dat niet verder geraakte dan een scoreloos gelijkspel tegen Jagiellonia Bialystok. Rakow en Pogon Szczecin hebben met nog drie speeldagen te gaan een achterstand van negen punten op Legia, dat beter deed in de onderlinge duels en zo zeker is van de titel.

Voor Legia is het de zevende landstitel in de laatste negen seizoenen en de vijftiende in totaal. Daarmee zijn ze nu alleen recordhouder. Ruch Chorzow en Gornik Zabrze tellen veertien landstitels, Wisla Krakau heeft er dertien.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA