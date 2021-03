Football Talk. 28 Red Flames voor oefenmatchen - CEO Dortmund verlengt toch contract - Saintfiet langer bondscoach van Gambia

Delen per e-mail

28 Flames voor tweedelig oefenluik

Bondscoach Ives Serneels heeft een selectie met 28 Red Flames bekendgemaakt voor de oefenwedstrijden tegen Noorwegen (8 april, 18u) en Ierland (11 april, 19u30) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Beide wedstrijden dienen als voorbereiding richting de start van de WK-kwalificatiecampagne in september.

Doelvrouwen (4): Nicky Evrard (AA Gent), Diede Lemey (Sassuolo/Ita), Lisa Lichtfus (Standard), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

Verdedigsters (10): Julie Biesmans (PSV/Ned), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Isabelle Iliano (Club Brugge), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Amber Tysiak (OHL), Jody Vangheluwe (Club Brugge), Silke Vanwynsberghe (AA Gent), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht)

Middenveldsters (6): Féli Delacauw (AA Gent), Aster Janssens (Standard), Marie Minnaert (Club Brugge), Kassandra Missipo (RSC Anderlecht), Lenie Onzia (OHL), Justine Vanhaevermaet (LSK Kvinner/Noo)

Aanvalsters (8): Janice Cayman (Olympique Lyon/Fra), Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Hannah Eurlings (OHL), Jarne Teulings (RSC Anderlecht), Chloé Vande Velde (AA Gent), Davinia Vanmechelen (Standard), Ella Van Kerkhoven (AA Gent), Tessa Wullaert (RSC Anderlecht).

Watzke blijft toch aan als CEO van Dortmund

Hans-Joachim Watzke keert zijn kar en blijft tot eind 2025 aan de slag als CEO van Borussia Dortmund, de club van Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard, zo werd bekendgemaakt. Dortmund kwam vandaag met het nieuws naar buiten dat Watzke aan boord blijft, net zoals bestuursleden Thomas Tress en Carsten Cramer. Zij verlengden hun contracten eveneens met drie jaar. “Na lange en aanslepende gesprekken bleek het toch mogelijk om Hans-Joachim Watzke drie jaar langer aan ons te binden”, aldus eigenaar Reinhard Rauball.

Hij prees het trio dat ze “het schip op koers weten te houden in stormachtige tijden” te midden van de coronacrisis. Rauball zei verder ook nog dat niemand hoeft te vrezen voor de toekomst van Dortmund nu de komende seizoenen “volledig gefinancierd” zijn. De al dan niet plaatsing voor de Champions League staat daar los van.

Dortmund kampeert momenteel op de vijfde stek in de Bundesliga. Als ze zich alsnog willen plaatsen voor het kampioenenbal, moeten ze vier punten zien goed te maken op Eintracht Frankfurt, de tegenstander van komende zaterdag. Watzke, ondertussen 61 jaar oud, leidt Dortmund sinds 2005 en wou oorspronkelijk volgend jaar de fakkel doorgeven. “Ik weet heel goed wat mijn verantwoordelijkheid binnen de club inhoudt”, verklaarde hij aan de krant Handelsblatt. “Het is volledig uitgesloten dat ik de club verlaat ten tijde van deze pandemie.”

Saintfiet verlengt contract als bondscoach van Gambia

Uitgerekend op zijn 48ste verjaardag mocht onze landgenoot Tom Saintfiet een nieuw, vijfjarig contract ondertekenen als bondscoach van Gambia. Saintfiets eerdere overeenkomst liep af in mei van dit jaar, maar het lag in de lijn van de verwachtingen dat beide partijen langer samen zouden doorgaan. Onder Saintfiet plaatste voetbaldwerg Gambia zich immers zopas voor het eerst voor het Afrikaans landenkampioenschap. “Op de wat langere termijn mikken we ook op een eerste deelname aan het WK”, liet Saintfiet zich vorige week ontvallen.

Hertha Berlijn doneert geld in volle degradatiestrijd

Hertha Berlijn combineert de strijd tegen de degradatie in de Bundesliga met een sociaal engagement. Voor elk punt dat ze in de resterende acht wedstrijden weten te sprokkelen, doneren ze 2.000 euro, zo maakte de club van Rode Duivels Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio bekend.

De club kondigde op haar website aan dat hoofdsponsor en vastgoedbedrijf Homeday met een bedrag van 5.000 euro het project een eerste financiële injectie heeft toegediend. Hertha, momenteel terug te vinden op een veertiende plaats in het klassement, zal ook de bedragen tot 84 euro van nieuwe abonnementshouders tot het einde van het seizoen schenken.

Hertha is van plan om in totaal vijf projecten te steunen. Die zullen gekozen worden via een publieke stemming die loopt tot 7 april. “We spelen niet enkel voor onszelf, maar voor iets dat veel groter is: Berlijn!”, gaven ze verder nog te kennen.

Lewandowski mist duel tegen Engeland door knieblessure

De Poolse aanvoerder Robert Lewandowski mist woensdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland. De spits heeft een knieblessure overgehouden aan het gewonnen WK-kwalificatieduel van Polen met Andorra (3-0). Hij moest zich in Warschau na een uur laten vervangen.

Medische onderzoeken hebben schade aan de rechterknie aangetoond. “De korte tijd die resteert tot de volgende wedstrijd sluit de deelname van de aanvoerder uit. Het zou een te groot risico op verergering van de blessure met zich meebrengen. Deze beslissing is de enige juiste, rekening houdend met het komende EK”, meldt de Poolse bond in een verklaring.

Lewandowski nam tegen Andorra de eerste twee doelpunten voor zijn rekening. De 32-jarige spits van Bayern München verkeert in topvorm. Hij maakte dit seizoen voor zijn Duitse club al 42 doelpunten, waarvan 35 in de Bundesliga. Lewandowski hielp Polen vorige week met een doelpunt in de slotfase aan een punt bij de start van de WK-kwalificatie tegen Hongarije (3-3).

Jaar extra voor Joren Dom

Beerschot heeft een optie gelicht in het contract van Joren Dom (31). De polyvalente verdediger lag tot de zomer van 2022 vast, maar daar komt nu dus nog een extra jaar bij. Dom is ondertussen al bezig aan zijn vierde seizoen op het Kiel en speelde tot nu toe 115 officiële wedstrijden in het paars-witte shirt. (KDC)

