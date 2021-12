Football Talk. 15.000 tickets voor Dortmund-Bayern op halfuur uitverkocht - Wout Asselman (16), zoon van, tekent eerste profcontract bij AA Gent

Wout Asselman (16) tekent eerste profcontract bij AA Gent

Wout Asselman, 16 jaar, tekende zijn eerste profcontract bij AA Gent. Wout is de zoon van Patrick Asselman (53), ex-voetballer bij Standard en KV Mechelen en tot voor kort assistent-trainer van de doorgestuurde Mbaye Leye bij de Rouches. Wout Asselman, die ook enkele jaren bij Anderlecht voetbalde, is linksvoetig en speelt op ‘6' of ‘8'. Hij is international bij de U17. Papa Patrick zegt ‘trots’ te zijn. (SK)

Volledig scherm Wout Asselman tekent eerste profcontract. © SK

Charleroi nu ook op Standard zonder Jules Van Cleemput

Na Union, Cercle Brugge en Anderlecht zal Jules Van Cleemput nu ook de Waalse ‘clash’ van zondag op Sclessin missen. De centrale verdediger van Sporting Charleroi ondervindt nog te veel hinder van een enkelblessure en volgens coach Edward Still is het nu al zo goed als uitgesloten dat hij de vooruitgeschoven wedstrijd van vrijdag 10 december op Oostende haalt. Brute pech voor de 24-jarige Antwerpenaar die, sinds speeldag zes op Beerschot, gestaag opgang maakte in een verdediging met drie. Verwacht wordt dat zijn afwezigheid zal worden opgevangen door Loïc Bessilé. De 22-jarige Togolees, in juli transfervrij overgekomen van Girondins Bordeaux, viel vorig weekend tegen Anderlecht niet uit de toon.

Evenmin inzetbaar op Standard: Karim Zedadka. De Fransman maakte op training een verkeerde beweging en liep daarbij een verrekking op in de lies.

Zondag is het de 60ste Standard - Charleroi. Daarvan wonnen de Carolo’s er slechts acht. Hun laatste zege op Sclessin dateert van 2008-2009. Het werd 1-2 met een doelpunt in de slotfase van ‘eendengooier’ Habib Habibou. De huidige T2, Frank Defays, was aanvoerder. Thierry Siquet, oom van de (nog even) Standardspeler Hugo, de coach. Alleen Zulte Waregem slaagde er dat seizoen ook in Standard thuis te kloppen. De Rouches van Laszlo Bölöni werden landskampioen na barrages tegen Anderlecht. (AR)

Volledig scherm Jules Van Cleemput. © Photo News

15.000 tickets voor topper tussen Dortmund en Bayern op halfuur uitverkocht

Alle beschikbare tickets voor de topwedstrijd in de Bundesliga tussen Borussia Dortmund en Bayern München op zaterdag zijn op een halfuur verkocht. De club van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier maakte vrijdag bekend dat de 15.000 kaarten, die slechts mochten worden verkocht, binnen de 30 minuten over de virtuele toonbank gingen.

Borussia had aanvankelijk 67.000 kaarten in de voorverkoop geplaatst, maar moest deze weer annuleren als gevolg van de nieuwe coronaregels. Voetbalclubs in de Bundesliga mogen immers niet meer dan 15.000 fans ontvangen bij wedstrijden, zo beslisten de regionale autoriteiten en de Duitse federale regering donderdag.

Voor buitenwedstrijden mag in Duitsland, meer in detail, 30 tot 50 procent van de stadioncapaciteit worden gebruikt, met een maximum van 15.000 fans. Mond- en neusmaskers zijn verplicht en de zogenaamde ‘2G-regel’ geldt, wat betekent dat alleen personen die tegen het coronavirus zijn ingeënt of daarvan zijn hersteld wedstrijden mogen bijwonen.

Volledig scherm © AP

Horst Eckel, laatste West-Duitse wereldkampioen van 1954, overleden

Horst Eckel, de laatst overgebleven speler van de toenmalige West-Duitse voetbalploeg die in 1954 de wereldbeker won, is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Duitse voetbalbond vrijdag bevestigd.

De rechtervleugelspeler uit Kaiserslautern was de jongste speler van het team van aanvoerder Fritz Walter, dat in de finale een achterstand ongedaan maakte om met 3-2 te winnen van de grote favoriet Hongarije, in wat bekend werd als het ‘Wonder van Bern’.

De tweevoudig Duits kampioen (1951 en 1953) wisselde slechts een keer van club: van Kaiserslautern trok hij naar SV Röchling Völklingen in 1960. Na zijn loopbaan als speler studeerde hij kunst en sport en hij werkte vanaf 1973 als leraar aan een middelbare school.

Volledig scherm Horst Eckel en Joachim Löw. © AFP

Atletico Mineiro wint Braziliaans kampioenschap voor eerste keer in 50 jaar

Het Atletico Mineiro van onder meer Hulk en Diego Costa heeft de Brasileirao, de Brazilaanse voetbalcompetitie, gewonnen, en doorbreekt daarmee de hegemonie van Flamengo.

De ploeg uit Belo Horizonte van trainer Alexi Stival, beter gekend onder zijn voetbalnaam “Cuca”, won zijn tweede titel sinds 1971 na 3-2 winst tegen Bahia.

Volledig scherm © EPA

Het team haalde 81 punten uit 36 wedstrijden en heeft een voorsprong van 11 punten op Flamengo, dat tweede eindigde. Flamengo won het kampioenschap in 2020 en 2019.

Atletico Mineiro heeft zo de titel veilig gesteld met nog twee wedstrijden te gaan in de competitie. Na een slechte start van het seizoen domineerde de club vanaf speeldag 15.

Flamengo daarentegen kreeg de derde klap in vijf dagen te verwerken: geen titel in de competitie, geen Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League - ze verloren de finale afgelopen zaterdag van Palmeiras - en geen trainer meer, nadat Renato Portaluppi maandag ontslagen werd.

Volledig scherm © REUTERS

China wisselt na tegenvallende resultaten van bondscoach

China heeft een nieuwe bondscoach aangesteld na het ontslag van Li Tie, de voormalige middenvelder van Everton die werd bekritiseerd voor de slechte resultaten in de kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar. Li Xiaopeng, de coach van eersteklasser Wuhan FC, is de vervanger.

Li Xiaopeng, een voormalige middenvelder, werd na “lang overleg” tot bondscoach benoemd, aldus de Chinese voetbalbond CFA in een verklaring. De kansen van China om deel te nemen aan het WK in Qatar zijn ernstig in gevaar gebracht na een slechte start van de huidige kwalificatieronde. Na een 3-2 verlies tegen Saoedi-Arabië in oktober speelde China twee wedstrijden gelijk (1-1 tegen Oman en Australië). China staat momenteel vijfde in een groep van zes teams. Alleen de beste twee ploegen kwalificeren zich rechtstreeks voor de wereldbeker.

Li Tie was ook extrasportief niet onomstreden en werd ervan beschuldigd zijn functie als bondscoach te misbruiken om commerciële producten te promoten op zijn sociale media. De 44-jarige ex-voetballer stond sinds twee jaar aan het hoofd van de nationale ploeg, als opvolger van de Italiaan Marcello Lippi.

China speelt al zijn wedstrijden in het buitenland wegens de coronabeperkingen op zijn grondgebied. De Chinezen zullen het in hun volgende kwalificatiewedstrijd op 27 januari opnemen tegen Japan.

Volledig scherm Li Tie. © REUTERS