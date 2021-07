Football is coming home: maar hoe home is home? De mijlpalen van voetbalgidsland Engeland

TEA IS COMING HOME

Engeland heeft aan veel een draai gegeven waardoor die dingen nu interessant zijn voor de hele wereld. Kijk naar wat The Beatles en The Stones gedaan hebben met de Afrikaans-Amerikaanse rhythm & blues. Thee komt uit Oost-Azië, we weten wat de Engelsen ermee gedaan hebben. Ja, in Engeland is de succesformule van het voetbal bedacht. Dus zijn ze daar verantwoordelijk voor vernieuwing en excessen.