Footbal Talk. Lang fit voor wedstrijd tegen Anderlecht

Buitenlands voetbal De Rossi belandt met longonste­king in ziekenhuis na Covidgolf bij nationale ploeg

8:38 Daniele De Rossi is opgenomen in een ziekenhuis in Rome. Volgens het Italiaanse agentschap ANSA heeft de voormalige aanvoerder van AS Roma, die in 2006 met Italië wereldkampioen werd, een longontsteking opgelopen.