Foeke Booy (ex-coach Cercle) getroffen door herseninfarct: “Hij maakt het naar omstandigheden redelijk”

14:10 De kwartfinale is het eindstation gebleken voor de Rode Duivels. Een pijnlijke vaststelling, maar Euro 2020 heeft nog genoeg lekkers te bieden om toch gekluisterd voor de buis te blijven zitten. Maar voor wie supportert u dan vanaf nu? De Spanjaarden als meesters van het balbezit? Het jonge bedrijfszekere geweld van Engeland? De verrassende Denen, met het drama rond Christian Eriksen als belangrijke inspiratiebron? Of toch de dekselse Italianen, die met modern totaalvoetbal Lukaku en co wisten te verschalken?