Fluogeel voor Arsenal, ook shirts van Ajax en Liverpool vallen op: de truitjes van de Europese topclubs

KIJK. Pijnlijk: Spaanse vrouwen staan in WK-finale maar lusten hun coach rauw en negeren hem straal na zege

En of de Spaanse vrouwen hun bondscoach het licht in de ogen niet eens gunnen. Op beelden na de zege tegen Oranje in de kwartfinale die nu viraal gaan, is te zien hoe de speelsters Jorge Vilda (42) één voor één straal negeren. Pijnlijk en tegelijk ook straf, want zondag speelt Spanje de WK-finale tegen Engeland. De kiem van de vete werd vorig jaar gelegd, toen maar liefst 15 speelsters zich tegen Vilda keerden omdat hij er volgens hen tactisch niets van bakte maar ook hun privacy niet respecteerde - de hotelkamers mochten zelfs niet op slot.