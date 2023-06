Flinke domper voor onze Jonge Duivels: Belgen geven 0-2-voorsprong uit handen tegen gastland Georgië

Aanwezig in het Boris Pajtsjadzestadion: bondscoach Domenico Tedesco en technisch directeur Frank Vercauteren. Het duo zag dat de Jonge Duivels niet onder de indruk raakten van 50.000 Georgische fans en een gastland dat vol vertrouwen zat na de zege op de openingsspeeldag tegen Portugal. De troepen van Mathijssen trokken meteen ten aanval, de eerste kans was meteen raak. Vranckx schilderde het leer prinsheerlijk op het hoofd van de infiltrerende De Cuyper, de 0-1 was een feit.

De Duivels waren heer en meester. Georgië dreigde met enkele schuchtere pogingen, al bleef Vandevoordt werkloos. Zijn collega aan de overkant moest zich wel tonen op een schot van Openda. Een duidelijke strafschopfout op Balikwisha werd niet bestraft, Ramazani trapte dan weer vrij onwaarschijnlijk naast. Enkele tellen later was het wel raak voor de spits van Almeria. In een eerste fase raakte Balikwisha de paal, waarna De Cuyper het leer voor doel bracht. Ramazani devieerde de bal met het hoofd in doel. De Belgen op rozen. Er was geen vuiltje aan de lucht.

Volledig scherm © Photo News

Maar voetbal is en blijft een vreemd spelletje. Één waarin één moment een wedstrijd volledig kan laten kantelen. De Georgische invaller Tsitaishvili knalde al vroeg in de tweede helft de aansluitingstreffer tegen de touwen. De Jonge Duivels kregen het plots lastig en het voetbal was ineens een pak minder. Vandevoordt moest zich twee keer tonen, aan de overkant liet De Ketelaere de verlossende 1-3 liggen. Zonder de geblesseerde Debast gingen de Belgen de slotfase in. Het was aftellen naar het einde, maar in minuut 87 viel de gelijkmaker dan toch. Guliashvili - een andere invaller - strafte matig verdedigen af.

Zo blijven de Jonge Duivels achter met 2 op 6. In die andere groepswedstrijd speelden Portugal en Nederland gelijk. Zo krijgen we de volgende stand: Georgië 4 punten, België en Nederland 2 punten en Portugal 1 punt. Alleen een zege tegen Portugal volstaat om mathematisch zeker te zijn van de kwartfinales. Bij een gelijkspel zijn de Belgen afhankelijk van het resultaat uit Georgië-Nederland, bij een nederlaag is de uitschakeling een feit. Afspraak dinsdag om 18u.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

