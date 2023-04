Flink schrikken: door onverwachte wending in rechtszaal krijgt ex-vrouw van Hakimi tijdens scheiding geen 35 miljoen euro, wel 0

KIJK: Wie is PSG-ster Hakimi?

De echtscheiding is het gevolg van een verkrachtingszaak tegen Achraf Hakimi. De PSG-ster werd eind februari door een 24-jarige vrouw van aanranding beschuldigd. De ontmoeting bij de speler thuis in Boulogne-Billancourt liep uit de hand. Ondanks meerdere afwijzingen zou Hakimi haar op de mond hebben gekust, haar kledij hebben uitgetrokken en hebben aangerand. De dame wist zich te bevrijden en kon ontsnappen uit de woning. Later diende ze een klacht in. Ondanks het gerechtelijke onderzoek laten PSG en de Marokkaanse nationale ploeg hun speler niet vallen.

Op het moment van de feiten was Hiba Abouk, sinds 2020 de partner - nu de ex - van Hakimi, met hun twee zoontjes in Dubai. Toen het nieuws uitlekte, zette de Spaanse actrice onmiddellijk de scheiding in. Een proces dat momenteel vol aan de gang is. Maar in de rechtszaal stuitte Abouk deze week op een erg goed bewaard geheim.