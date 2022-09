Flauw Anderlecht pas na late strafschopgoal van Silva voorbij Silkeborg

Conference LeagueHet heeft flink wat moeite gekost, maar Anderlecht kende een geslaagde terugkeer in een Europese groepsfase. Paars-wit toonde zich vooral na rust de betere van een zwak Silkeborg. Fábio Silva zorgde met een late penaltygoal voor ontlading én opluchting in het Park.

Voor de derde keer in een week tijd galmde gefluit halfweg door het Lotto Park. Ook tegen het bescheiden Deense Silkeborg slaagde Anderlecht voor rust niet om tussen de palen te trappen. De terugkeer van de Europese groepsfase naar het Park inspireerde paars-wit lange tijd niet. Ook Mazzu’s licht gewijzigde veldbezetting - een 3-4-3 met Ashimeru naast Diawara en El Hadj en Refaelov in steun van Silva - bracht weinig zoden aan de dijk.

Een vrije trap van Hoedt in de muur en een te overhaast schot van Silva: daar moest het Anderlecht-publiek het in de eerste helft mee doen. Niet dat de thuisploeg in grote problemen werd gebracht - Silkeborg is zeker geen geweldige ploeg - maar het mocht wel blij zijn dat Helenius een gat in de lucht trapte terwijl hij volledig vrij kon aanleggen.

Voetballend weinig beterschap bij Anderlecht na rust, al moet wel gezegd dat het paars-wit dreigender werd. Ashimeru trapte op de Deense doelman - het eerste schot tussen de palen - en Silva zag zijn poging niet gek ver naast belanden. Paars-wit drong voor het eerst echt aan. Iets voorbij het uur leek Anderlecht te krijgen wat het stilaan verdiende, maar het doelpunt van Verschaeren werd afgevlagd voor (zeer) nipt buitenspel. Geen VAR in de Conference League, dus kon er ook niets gecheckt worden. Een minuut later was ook Silva dicht bij de openingsgoal.

Van Silkeborg dan al lang geen sprake meer. De Denen beperkten zich tot verdedigen met een dubbele gordel. Anderlecht bleef groeien, het geloof bij het publiek groeide met de minuut. Verschaeren kon zijn slalom niet afronden, Murillo besloot op doelman Larsen. Met het onweer dat losbarstte boven het Lotto Park, leek de inspiratie ook weg te ebben bij paars-wit. Tot de ingevallen Duranville - opnieuw hij - Felix aftroefde en een handsbal forceerde. Penalty. Die zette Silva feilloos om. Het Park ontplofte, een Hulk-viering waarbij shirt en hartslagmeter uit vlogen volgde.

In het absolute slot kroop Anderlecht nog achteruit, maar de zuinige zege kwam nooit meer in gevaar. Daarvoor was Silkeborg toch echt te zwak. Amuzu miste op de counter zelfs nog de 2-0. Een geslaagde en vooral deugddoende terugkeer in Europa voor paars-wit, dat de druk weer even ziet afnemen. Concurrenten West Ham en FCSB spelen om 21 uur tegen elkaar.

