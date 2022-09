Flauw Anderlecht pas na late strafschopgoal van Silva voorbij Silkeborg, Mazzu: “Zege moet ons vertrouwen geven”

Voor de derde keer in een week tijd galmde gefluit halfweg door het Lotto Park. Ook tegen het bescheiden Deense Silkeborg slaagde Anderlecht voor rust niet om tussen de palen te trappen. De terugkeer van de Europese groepsfase naar het Park inspireerde paars-wit lange tijd niet. Ook Mazzu’s licht gewijzigde veldbezetting - een 3-4-3 met Ashimeru naast Diawara en El Hadj en Refaelov in steun van Silva - bracht weinig zoden aan de dijk.

Een vrije trap van Hoedt in de muur en een te overhaast schot van Silva: daar moest het Anderlecht-publiek het in de eerste helft mee doen. Niet dat de thuisploeg in grote problemen werd gebracht - Silkeborg is zeker geen geweldige ploeg - maar het mocht wel blij zijn dat Helenius een gat in de lucht trapte terwijl hij volledig vrij kon aanleggen.

Voetballend weinig beterschap bij Anderlecht na rust, al moet wel gezegd dat het paars-wit dreigender werd. Ashimeru trapte op de Deense doelman - het eerste schot tussen de palen - en Silva zag zijn poging niet gek ver naast belanden. Paars-wit drong voor het eerst echt aan. Iets voorbij het uur leek Anderlecht te krijgen wat het stilaan verdiende, maar het doelpunt van Verschaeren werd afgevlagd voor (zeer) nipt buitenspel. Geen VAR in de Conference League, dus kon er ook niets gecheckt worden. Een minuut later was ook Silva dicht bij de openingsgoal.

In het absolute slot kroop Anderlecht nog achteruit, maar de zuinige zege kwam nooit meer in gevaar. Daarvoor was Silkeborg toch echt te zwak. Amuzu miste op de counter zelfs nog de 2-0. Een geslaagde en vooral deugddoende terugkeer in Europa voor paars-wit, dat de druk weer even ziet afnemen. Concurrenten West Ham en FCSB spelen om 21 uur tegen elkaar.

Felice Mazzu: “Zege moet vertrouwen geven”

“Het eerste doel was natuurlijk winnen”, analyseerde coach Felice Mazzu. “Ik vind dat we op vlak van intensiteit een goeie tweede helft speelden, met af en toe ook goede momenten aan de bal. De eerste helft was niet goed genoeg. Misschien lag het aan een gebrek aan vertrouwen om naar voren te trekken, risico’s te nemen, in de ruimtes te duiken... Dat vertrouwen komt alleen met resultaten. Deze zege kan daar belangrijk in zijn.”

Hendrik Van Crombrugge: “Penalty logisch gevolg van onze pressing”

“Het was superbelangrijk om met een overwinning te beginnen”, zei een tevreden Hendrik Van Crombrugge na de 1-0-zege van Anderlecht op Silkeborg. “Het was een lastige match tegen een goeie ploeg, die goed georganiseerd was en het ons daarmee moeilijk maakte. In de tweede helft waren ze vermoeid en kwam er meer ruimte voor ons. We gingen beter pressen en onze penalty was daar een logisch gevolg van.”

De Anderlecht-doelman was na een 1 op 9 in de eigen competitie ook blij dat hij nog eens de nul kon houden. “In Europa gaat dat voorlopig beter dan in de competitie. Maar deze clean sheet doet deugd. Het vermindert de druk ietwat. Ik moest ook niet te veel tussenkomen.” (BFA)

Yari Verschaeren: “Goede tweede helft”

Yari Verschaeren begon op de bank, maar kwam bij de start van de tweede helft in de ploeg voor Anouar Ait El Hadj. “Het ging in de eerste helft misschien moeilijker dan verwacht”, zei de middenvelder, die goed inviel. “Zij deden het niet slecht, met veel mensen op het middenveld. Na rust speelden we goed. Hierop moeten we voortbouwen. Het is altijd zeer belangrijk sterk te beginnen aan een toernooi. We moesten een slechte reeks omkeren en dat hebben we gedaan. Dit kan een boost geven naar de competitie toe.” (BFA)

Fábio Silva: “Doe alles voor deze ploeg”

Alweer Fábio Silva trok Anderlecht over de streep. Dit keer met een rake penaltygoal, al was het de ontlading en de viering die bijbleef. “Ik ben een spits en die leven van goals”, lachte de Portugees. “Maar ik was vooral blij omdat het team de voorsprong verdiende. We werken dagelijks keihard, en dan heb ik het over élke speler en de coach. Ik weet tot wat we in staat zijn en doe daarom alles voor deze ploeg. Ik werd hard, loop enorm veel, ga de duels aan. En dan neem ik de gele kaart er in de emotie van het moment wel bij. (grijnst)”

Vooral voor rust was het voetbal van paars-wit erg matig. Het kwam de ploeg op fluitconcerten te staan. “De eerste helft was inderdaad soms frustrerend”, beaamde Silva. “Maar op zo’n momenten is het belangrijk om alles te blijven geven voor elkaar. Dat hebben we getoond in de tweede helft. Niet de invalbeurten van Verschaeren of Duranville hebben toen het verschil gemaakt - elke speler in de kern heeft grote kwaliteiten - maar wel de mentaliteit waarmee we weer het veld op stapten.”