Fiscus vordert 11,1 miljoen euro extra aan belastingen in voetbalwereld

Fiscale voordelen

Wat de fiscus onder meer onderzoekt, is het feit dat makelaars, die hoofdzakelijk voor de spelers werken, betaald worden door de clubs. In dat geval zou dat als voordeel alle aard belast moeten worden bij de voetballers, die daar belastingen en btw op moeten betalen, dat gebeurt nu niet. In politieke kring zijn er al langer strekkingen die pleiten voor een rechtvaardiger sociaal en fiscaal systeem in het voetbal. Nu hebben voetbalclubs en -spelers bepaalde fiscale voordelen, maar het wordt in vraag gesteld of dat kan doorgaan.

Er zijn nog 33 dossiers lopende bij het BBI. Een deel daarvan is gebaseerd op het gerechtelijke luik in Operatie Zero, waarbij men ook financiële fraude in het voetbal onderzoekt. Het ziet er dus naar uit dat de bijkomende belastingen nog zullen oplopen. Dat is een tegenvaller voor het voetbal in zijn totaliteit, want de voorbije maanden waren al complex door de coronacrisis.