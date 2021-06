Finse bondscoach Markku Kanerva daags voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels: “Dit wordt de match van ons leven”

Is het Finse bluf? Het antwoord krijgen we morgenavond in Sint-Petersburg. Maar tijdens de persconferentie van de Finnen voor het duel met de Rode Duivels sprak bondscoach Markku Kanerva met heel veel vertrouwen over zijn elftal. “We hebben alles in eigen handen”, zei de Finse bondscoach. “We kunnen zelfs nog de groep winnen, we leven met een heel goed gevoel toe naar deze wedstrijd en we willen laten zien wat we kunnen. Dit is de belangrijkste wedstrijd in de geschiedenis van het Finse voetbal en we zijn er klaar voor.” Genkspeler Jere Uronen zat aan de zijde van zijn coach en knikte instemmend. “Het wordt een speciale wedstrijd voor mij tegen België, het land waar ik de mooiste successen uit mijn carrière heb geboekt. Het is jammer wat Timothy Castagne is overkomen, ik had graag tegen hem gespeeld.”