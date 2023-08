FIFA onderzoekt of in opspraak geraakte coach van Zambia borst van speelster Costa Rica heeft aangeraakt

KIJK. “Je laat me wenen met die vraag”: voetballe­gen­de Marta houdt emotioneel betoog, Brazilië uitgescha­keld

Veel groter dan Marta komen ze niet in het vrouwenvoetbal. De Braziliaanse is op haar 37ste in de herfst van haar carrière beland. Op haar zesde WK - waarin Brazilië de groepsfase niet overleefde - deed een vraag in de perszaal haar losbranden in een pakkend en vurig betoog waarbij ook een traan te pas kwam. “Twintig jaar geleden wist niemand wie ik was.”