FIFA onderzoekt al omstreden bondscoach van Zambia: "Het is toch niet gepast voor een coach om de borst van een van z'n spelers aan te raken?”

Volgens een bron die dicht bij de selectie staat zagen verschillende speelsters hoe Mwape op training met verschillende handen de borst van een van de Zambiaanse speelsters betastte, zo meldt ‘The Guardian’. “Het is toch niet gepast voor een coach om de borst van een van z’n spelers aan te raken?”, aldus diezelfde bron.

“We kunnen bevestigen dat er een klacht is binnengekomen over het Zambiaanse vrouwenelftal en dat die momenteel wordt onderzocht”, meldt de wereldvoetbalbond.” De FIFA neemt elke beschuldiging van ongepast gedrag zeer serieus en heeft een duidelijke procedure ingesteld zodat iedereen in het voetbal melding kan maken.”

De Zambiaanse voetbalbond laat weten ‘geen enkele klacht van deze aard’ te hebben ontvangen.” We waren daarom verrast toen we lazen over dergelijke aantijgingen tegen de bondscoach, zoals die in de pers verschenen”, aldus secretaris-generaal Reuben Kamanga.

De naam van bondscoach Mwape dook de afgelopen maanden meermaals op bij onthullingen over seksueel misbruik in het Zambiaanse vrouwenvoetbal. De Zambiaanse voetbalbond stelde in het verleden al een onderzoek in, ook al werd er nooit officieel een klacht ingediend. Mwape zelf ontkende de beschuldigingen steeds met klem.

Zambia overleefde de poulefase op het WK niet, na nederlagen tegen Japan en Spanje (twee keer 5-0) en een zege tegen Costa Rica (3-1).

Bruce Mwape tijdens de match tegen Costa Rica.