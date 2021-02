FIFA maakt balans op na wintermercato: corona laat sporen na, vrouwen duurder dan ooit

De wintermercato is helemaal voorbij, tijd om de balans op te maken. Wereldvoetbalbond FIFA verzamelde alle cijfers wereldwijd en komt nu met een transferraport. Vijf conclusies die we kunnen trekken uit de voorbije transfermarkt, waar corona regeert en vrouwen duurder zijn dan voorheen ooit het geval was.

1. Corona heeft transfermarkt te pakken

Deze winter werden er maar liefst 2.690 transfers afgerond. Dat lijkt veel, maar in vergelijking met eerdere seizoenen valt deze wintermercato behoorlijk bleekjes uit. Vorig jaar wisselden wereldwijd 4.215 profvoetballers van shirt. We zien dit jaar dus een daling van 30,5%. Ook qua transfersommen die met de overgangen gepaard gaan is er een daling te merken. Daar werd net geen halvering (-49,1%) van het totale bedrag vastgesteld. Dit jaar werd er net geen 497,3 miljoen euro aan transfers uitgegeven. Dat bedrag lag sinds 2017 (712,8 miljoen euro) niet meer zo laag.

2. Spanje meeste nieuwkomers, Engeland meeste vertrekkers

Het verloop in een transferperiode is erg groot, maar deze winter was ze nergens zo groot als in Spanje en Engeland. 145 spelers namen hun intrek bij een Spaanse club. Ondertussen lieten 178 spelers de Premier League achter zich. Opvallend: Engelse clubs spendeerden gezamenlijk met 108,2 miljoen euro wel het meest aan inkomende transfers. Italië staat in hetzelfde lijstje 2de met 87,9 miljoen Euro.

3. België twee keer in top 10

De Jupiler Pro League staat ook twee keer in een top 10 van statistieken die ze bij de FIFA bijhouden. De Belgische clubs zijn 5de in het rijtje dat het meest mocht bijschrijven op de bankrekening. In totaal vloeide er 37,5 miljoen euro naar de Belgische clubs. Krépin Diatta, was met zijn transfer van Club Brugge naar het Franse AS Monaco verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het Belgische transferaandeel. De Senegalees bracht een dikke 20 miljoen euro in het laatje. Daarnaast staat België ook nog net in de top 10 met meeste vertrekkers. 60 spelers verlieten ons land.

Volledig scherm Diatta trok in januari naar de Franse Ligue 1 © Photo News

4. Zowel jonge als oudere spelers in trek

Het overgrote deel van de transfersommen werd uitgegeven aan relatief jonge spelers. Maar liefst 61,9% werd uitgegeven aan spelers tussen 18 en 23 jaar oud. Overigens is er niet alleen in die categorie een gevoelige stijging te merken: ook bij de categorie 30 tot 35 jarigen is er een piek. Daar bedraagt het aandeel 8,2% van het totaal aantal getransfereerde spelers tegenover een aandeel van 2,1% vorig jaar.

5. Meer uitgaven in het vrouwenvoetbal

De transfers in het vrouwenvoetbal gingen jaar na jaar in stijgende lijn, tot nu. Het aantal internationale clubwissels bij de vrouwen daalde met 4,3%: van 185 vorig jaar tot 177 dit jaar. Opvallend genoeg daalden de uitgaven niet. Dat cijfer steeg zelfs met 60%. Vorig jaar gaven elftallen in het vrouwenvoetbal in totaal 160.450 euro uit. Dit jaar stopte de teller op 256.920 euro. Vrouwen worden dus duurder op de voetbalmarkt of er wordt met andere woorden meer betaald per speelster dan voorheen.