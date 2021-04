FIFA keurt Super League af en roept op tot kalmte en harmonie

Jupiler Pro League Exit Moeskroen in 1A: strijdende Henegou­wers degraderen na twee late goals van Club Brugge

18 april De vreugde van Club Brugge om de late zege en de bijhorende royale voorsprong om naar de play-off 1 te stappen, kon niet schriller in contrast staan dan de ontgoocheling bij die van Moeskroen die na een wedstrijd op leven en dood alsnog onderuit gingen. 4-2. Het was nog even wachten op de definitieve winst van Waasland-Beveren, maar dan ging het licht helemaal uit voor de Walen, weg naar 1B en wie weet nog lager.