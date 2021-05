FIFA en FIFPRO gaan gestopte profvoetballers medisch ondersteunen

Eerder werd er in Nederland al zo’n programma gepiloteerd. Chief Medical Officer van FIFPRO, Prof. Vincent Gouttebarge, over het initiatief: “Wanneer spelers stoppen - vaak abrupt - brengt dat wel eens mentale en fysieke uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk dat er medische begeleiding beschikbaar is. Ik ben dan ook verheugd dat we dit kunnen bewerkstelligen voor honderden spelers in wat voor hen een moeilijk moment kan zijn in het leven.” Zijn collega Dr. Andrew Massey van FIFA zegt dat het “een doel is van dit project om gestopte voetballers wiens leven enorm verandert te steunen.”