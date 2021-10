Feyenoordhooligans vallen leiding Union Berlin aan tijdens etentje in Rotterdam: “Dit is zo verwerpelijk”

VoetbalDe leiding van de Duitse voetbalclub Union Berlin is woensdagavond aangevallen in een Rotterdams restaurant. Zeker een persoon moest gewond naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De politie, die vooraf al vreesde voor een confrontatie, houdt er ernstig rekening mee dat de geweldsuitbarsting inderdaad voetbalgerelateerd is.

De clubleiding van Union Berlin zat met 25 personen te smikkelen in het restaurant De Huismeester in het centrum, toen de supporters het restaurant binnenstormden. Hun agressie richtte zich tegen de clubbonzen Dirk Zingler en Oskar Kosche en persvoorlichter Christian Arbeit. De agressievelingen gooiden met stoelen en glazen naar de Duitsers. Een vrouw raakte zo van streek dat ze in shocktoestand naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Volgens de politie is tot nu toe een verdachte aangehouden.

Eén lid van de Duitse delegatie moest met verwondingen naar het ziekenhuis, de politie hield vooralsnog één persoon aan. “Gelukkig waren er geen ernstige verwondingen, de schrik was vooral groot”, aldus de woordvoerder van Union Berlin. “Zoiets verwacht je niet. Ongeveer een derde van de delegatie bestond uit vrouwen en er waren ook ouderen bij.”

Volledig scherm Tapasrestaurant De Huismeester aan de Meent in Rotterdam is het toneel geweest van een grote vechtpartij. © Frank de Roo

In eerste instantie werd gemeld dat de groep hooligans, naar verluidt aanhangers van Feyenoord, op zoek zou zijn geweest naar supporters van Union Berlin. Het bleek echter te gaan om de clubleiding, die naar De Huismeester was gegaan om de avond voor de wedstrijd iets te eten en drinken. Op de sociale media van De Huismeester, een bar en tapasrestaurant aan De Meent in het centrum, staat een filmpje van het incident. Daarop is te zien dat zo’n twintig personen wegrennen bij de horecagelegenheid op het moment dat een politieauto komt aanrijden.

“Ik heb de mensen van Union donderdag tijdens de gebruikelijke lunch gesproken en we hebben onze excuses aangeboden”, zei Feyenoord-voorzitter Koevermans gisteren. “Er is met stoelen gegooid naar die mensen. Waar zijn we dan mee bezig? Ik schaam me als mens, Rotterdammer en Feyenoorder. Dit is voor het imago van Feyenoord ook heel erg slecht. Het is een klein groepje dat deze ellende aanricht, maar het is wel hardnekkig. We willen hiervan af, maar dat valt niet mee.”

Koevermans kreeg zelf ook te maken met dreigementen in zijn woonomgeving. “We willen dit uitbannen, hoe moeilijk het ook is. Het gaat niet om mij, maar om de club. Dat clubs straks zeggen: daar heb je Feyenoord weer, daar zitten we niet op te wachten. Er was bij mij ongeloof, frustratie, boosheid en verdriet toen ik hoorde dat het bestuur van een club die hier te gast is, is aangevallen. Het is zo verwerpelijk. In mijn ogen zijn dit ook geen supporters van Feyenoord die dit aanrichten. Dit doe je niet. Die mensen moesten onder politiebegeleiding terug naar hun hotel.”

Een oplossing heeft hij niet direct voorhanden. “Wat we concreet doen om ervan af te komen? Dat is een goeie vraag. Feyenoord is formeel niet verantwoordelijk voor wat er buiten het stadion gebeurt, maar dat voelt niet zo. We zijn met politie, de gemeente en het openbaar ministerie bezig om dit aan te pakken. Als de daders een relatie met Feyenoord hebben, dan zorgen wij dat ze heel lang niet meer in de Kuip mogen komen. Maar dit moet verdwijnen, als directeur van Feyenoord wil ik die strijd wel aangaan. Sterker, we moeten die strijd aangaan.”

