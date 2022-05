Feyenoord-fans maken er boeltje van tijdens finale Conference League: vechtpartij in stadion en boete voor vuurwerk

Conference League Op zoek naar de roots van Feyenoord-held Cyriel Dessers: “Van racisme heeft hij zeker zijn portie gehad”

Als iemand Feyenoord vanavond in Tirana naar de eerste Europese prijs in twintig jaar kan schieten, is het Cyriel Dessers (27). Onze landgenoot scoort makkelijk, heeft een brede glimlach en is zeer welbespraakt. Waar komt hij vandaan, wie was de kleine Cyriel? Onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad gingen op zoek in Limburg.

