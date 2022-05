Feyenoord en Cyriel Dessers komen er niet uit, spits keert terug naar Genk

Dit zei Dessers nog naar aanloop van de Conference League tegen AS Roma:

Vier miljoen euro moest Feyenoord ophoesten om Dessers definitief over te nemen van Racing Genk. De nummer drie van Nederland diende daarvoor wel nog een akkoord te vinden met de aanvaller zelf en daar wrong het schoentje. De middelen van Feyenoord zijn niet eindeloos. De Rotterdammers kunnen de vier miljoen euro ophoesten, maar het loonpakket van Dessers is hen daarbij te veel. Geen akkoord.

De aankoopoptie vervalt vandaag. Even was er verwarring over wanneer de deadline precies zou aflopen – tot of tot en met 1 juni – maar na bestuderen van het contract blijkt 1 juni wel degelijk mee te tellen. Moest Feyenoord echt willen doorpakken, is er dus nog iets mogelijk. Al zijn bronnen rondom de Rotterdamse club er haast zeker van dat dat niet zal gebeuren. In Nederland wordt er gewezen naar de looneisen van Dessers, toch gaat Feyenoord zelf niet helemaal vrijuit. De club heeft (te) lang gewacht om de onderhandelingen aan te knopen.

Intussen scoorde Dessers erop los. De in de Kuip immens populaire spits kroonde zich met tien goals tot topschutter van de Conference League. Zijn aandeel in het bereiken van de finale was daarmee zeer groot en dat is ook buitenlandse clubs niet ontgaan. Er is volop interesse voor Dessers. Van teams die hem financieel een beter voorstel kunnen doen dan Feyenoord en ook een hogere transfersom kunnen ophoesten.

Je zou dus kunnen zeggen dat Feyenoord Dessers konden kopen om hem vervolgens met winst door te verkopen. Dat was nooit een echte optie. Waarom? Genk had recht op 40 procent van het toekomstige transferbedrag, waardoor een dergelijke deal niet interessant was voor de Nederlanders.

Terug naar Genk?

Ligt de toekomst van Dessers dan niet ‘gewoon’ in Genk? Hij heeft er nog een contract tot medio 2024. De Limburgers achten de kans zelf ook groot dat Feyenoord de aankoopoptie niet meer zal lichten. Head of Football Dimitri de Condé geldt als fan van het eerste uur. De Condé gaf eerder al aan dat de spits volgend seizoen uiterst welkom is en is nog niet van mening veranderd.

Er is ook de wens van de speler. Dessers zei voor de verloren Conference League-finale tegen Roma dat hij een terugkeer naar Genk niet als stap terug zou beschouwen. Tegelijk weet hij dat hij zijn topjaar kan verzilveren met een transfer naar een topcompetitie. Op zijn 27ste is het misschien wel het moment om het erop te wagen.

En niet onbelangrijk in zijn afweging: wat met de concurrentie in Genk? Paul Onuachu aast al langer op een transfer. Van concrete interesse is op dit moment geen sprake. Ike Ugbo, die andere verhuurde Genk-spits, keert straks terug van Lorient. Voor hem is er in ieder geval geen toekomst meer in de Cegeka Arena. Komen er clubs voor hen en wanneer?

Het is dus afwachten voor Dessers, die momenteel met de Nigeriaanse nationale ploeg door de VS reist. Vrijdag speelt hij een oefenmatch in New Jersey tegen Ecuador.

