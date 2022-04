Felice Mazzu: “Een goed resultaat tegen Antwerp zou ons quasi met twee voeten in de Europa League zetten”

“Ik beschik over een speciale groep”, zegt Felice Mazzu op de wekelijkse persbabbel. “Na de overwinning tegen Anderlecht heeft er uiteindelijk niemand echt gefeest. Een beetje in de kleedkamer en dan is iedereen naar huis gegaan zoals gewoonlijk. We hebben een hele week normaal getraind. We moeten die overwinning tegen Anderlecht vergeten en vooruitkijken. Ik denk dat de spelers ook snel de knop hebben omgedraaid.”

“Of Antwerp de moeilijkste verplaatsing is omdat zij voor een laag blok zullen kiezen? Eerlijk gezegd denken we daar niet aan. We weten dat elke match in de Champions’ Play-off heel moeilijk zal zijn. Of het nu thuis of op verplaatsing is. We moeten gewoon klaar zijn. In de reguliere competitie hebben we een goede reeks op verplaatsing neergezet en hopen die verder te zetten. Als we een resultaat willen boeken, moeten we in staat zijn om de aanpassingen die de tegenstander doet te counteren.”

Volledig scherm

“Elke ploeg moet winnen als het verder wil blijven dromen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik een goed Antwerp tegen Club Brugge zag. Ze slikten het tegendoelpunt door een gebrek aan geluk en hadden een ander resultaat kunnen boeken. Dat wil zeggen dat ze gefocust zijn en we weten allemaal dat ze één van de grootste budgetten van 1A hebben. Ik zei het eerder al: het budget van Nainggolan is het budget van heel mijn groep.”

“Ik ga niet akkoord als er gesteld wordt dat Antwerp door hun afgelopen resultaten de zwakste ploeg in de Champions’ Play-off is. Zeker niet. Ze hebben heel veel individuele kwaliteiten. Ze lopen veel en hebben veel zin om voor hun publiek mooie dingen te laten zien. We verwachten een hele moeilijke match.”

“Dat het een 50/50-strijd wordt met Club Brugge voor de titel? Deniz Undav heeft dat inderdaad gezegd na de zege tegen Anderlecht. Het is iemand die graag zegt wat hij denkt. Als coach ben ik voorzichtiger. We weten dat de intrinsieke kwaliteiten bij Club Brugge hoger liggen, maar dat wij over een grote honger beschikken. We zullen wel zien op het einde.”

“We denken nog niet aan de wedstrijd tegen Club Brugge. Een goed resultaat tegen Antwerp zou ons quasi met twee voeten in de Europa League zetten, dus die match is op dit moment belangrijker dan alle anderen”, besluit Mazzu.

Volledig scherm

