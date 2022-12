Fantastische vrije trap die in de sterren geschreven stond: Weghorst scoorde twee jaar terug na dézelfde variant

Kaka: “In Brazilië behandelen ze Ronaldo als een dikkerd die over de straat loopt”

De vergankelijkheid van een heldenstatus. Naar analogie met onze huidige Rode Duivels of de afscheidnemende Eden Hazard, claimt de legendarisch gewezen Braziliaanse aanvaller Kaka (40) op het WK voetbal dat de nog meer legendarische gewezen Braziliaanse spits Ronaldo (46) al even geen sant in eigen land meer is. En ook Neymar krijgt het dikwijls zwaar te verduren.

