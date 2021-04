“Fans blijven belangrijkst” en “dit plan overschreed grenzen van het fatsoen”: HLN SPORTCAST over de Super League

Zo vergelijkt Van Damme na enkele seizoenen LA Galaxy het Europese voetbal met het Amerikaanse, model waarop de Super League gebaseerd was. En maakt hij de afweging of dit systeem ook bij ons zou werken. Ook de toekomst van onze Belgische clubs komt aan bod.

De beide gasten vinden het vooral onbegrijpelijk dat de Super League zo weinig doordacht is gelanceerd. “Als zelfs je eigen spelers en trainers meteen tegen de idee ingaan... Zo'n Amerikaanse Liverpool-eigenaar die dan vervolgens zijn excuses aanbiedt aan de fans, dat zijn toch vijgen na Pasen?”, aldus De Bilde. Van Damme: “Het kwaad is geschied natuurlijk. Dit zal nog wel even blijven hangen.”

Hebben de fans dan uiteindelijk toch veel macht in het voetbal? Van Damme: “Macht is misschien wel een te groot woord, maar dat belangrijkste pionnen in het voetbal blijven toch de spelers en de supporters - dat is gebleken.” De Bilde: “Voetbal is nu eenmaal emotie en passie. Dat hebben we de voorbije dagen meer dan ooit gezien. Dit plan overschreed de grens van het fatsoenlijke.”