Familieman Ashimeru, mentaal bevrijd en helemaal fit: “De echte Majeed komt er op het veld aan”

Premier League "Had aan rust iedereen kunnen wisselen": United incasseert bolwassing na geknoei, analisten en fans nemen Ronaldo en co. op de korrel

Een vernedering voor Manchester United en zo helemaal laatste in de Premier League. Bij Brentford stond het al na 35 minuten 4-0 achter. David De Gea blunderde er op los, basisspeler Cristiano Ronaldo greep zich naar de haren en de bezoekende fans namen nu al nieuwe coach Erik ten Hag op de korrel. Van kwaad naar erger, het is liefst 62 jaar geleden dat United in de eerste twee competitiewedstrijden minstens zes goals binnen kreeg.

13 augustus