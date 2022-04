F1-ster Lewis Hamilton en tennislegende Serena Williams willen investeren in voetbalclub Chelsea

Croky Cup Vincent Kompany: “Net als Hein ga ik ook niet alles plots omgooien. Op z’n Ander­lechts kunnen we winnen”

Er was een tijd dat Anderlecht z’n neus ophaalde voor de Beker. Zo gaat dat als je de titels aaneenrijgt. Anderlecht is in een nieuwe realiteit beland, beseft ook Vincent Kompany. Hij kan morgen zijn eerste trofee pakken als coach van de club van zijn hart. “Wat dit voor mij zou betekenen? Vraag het me nog eens ná de match.”

17 april