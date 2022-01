EXCLUSIEVE DOCU. Toby Alderweireld beleeft opperste gezinsgeluk in Qatar: “Onze band met vier is héél speciaal”

‘Each day I come closer to the home where I was born’. Elke dag kom ik dichterbij het huis waar ik geboren ben. De tattoo op zijn rechterarm verraadt alles. De Rode Duivel hunkert naar de dag dat hij Antwerpen weer mag omarmen. Maar voor het zover is, voelen ze zich top in Qatar, de clan Alderweireld. Shani (28), Toby (32), Ayla (3) en Jace (1). De voetballer bij Al Duhail, de kinderen in de internationale school. “Voor ons gezin is het nergens ter wereld beter dan hier”, zegt Shani, ondanks de vooroordelen: “Als vrouw heb ik me nog nooit zo veilig gevoeld.” Elf maanden voor de start van het WK voetbal in Qatar ging Gilles De Bilde exclusief voor HLN en VTM Nieuws op bezoek bij de Alderweirelds, ondertussen volledig ingeburgerd op het schiereiland. Kijk in een exclusieve documentaire mee achter de schermen ten huize Toby Alderweireld in Doha.