EXCLUSIEF. Roberto Martínez over mogelijke interesse van Club Brugge: “Voor 1 januari praat ik niet over mijn toekomst”

Club Brugge UPDATE. Mannaert nog steeds in kasteel Verhaeghe nadat Hoefkens daar zijn ontslag kreeg, assisten­ten blijven (voorlopig?) aan

Nadat Carl Hoefkens (44) er vanochtend te horen kreeg dat hij niet langer de trainer is van Club Brugge, is CEO Vincent Mannaert nog steeds in het kasteel van Bever, waar voorzitter Bart Verhaeghe woont. De sterke mannen zijn er een versnelling hoger geschakeld in de zoektocht naar een nieuwe coach. Hoefkens’ assistenten blijven voorlopig gewoon, al ligt hun lot wellicht in de handen van de nieuwe T1.

16:56