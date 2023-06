EXCLUSIEF. Kevin De Bruyne over de Champions Leaguefinale en de akkefietjes met zijn trainer: “Wat vonken, da’s soms toch goed”

Ten huize De Bruyne-Lacroix in Wilmslow, bij Manchester, is papa voor even grootste held af. En daar zal een triomf komend weekend weinig aan veranderen, zo beseft Kevin De Bruyne ook. Naar aanleiding van de Champions Leaguefinale tussen Manchester City en Inter spreekt een prijzenpakker exclusief met VTM NIEUWS over werk, leven en de woordenwisselingen met coach Pep Guardiola. “Die akkefietjes? Hier bij ons wordt daar zelfs niet meer over gepraat.”