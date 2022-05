EXCLUSIEF. Eden Hazard voelt zich eindelijk weer zorgeloos: “Door die operatie aan de enkel begin ik met een extra wapen”

Champions LeagueEden Hazard hoopt zaterdag een rol te spelen in de Champions League-finale. Nadien wil hij zich de komende jaren bewijzen bij Real Madrid, nog altijd zijn droomclub. “Mijn eerste drie seizoenen zijn hier niet goed verlopen, dus wil ik iedereen tonen wat ik kan”, zegt de Rode Duivel in een gesprek met onze journalist Kristof Terreur.

Het gaat opnieuw de goede kant op met Eden Hazard. De Rode Duivel liet eind maart een plaatje uit zijn rechterenkel weghalen. Dat werd in maart 2020 bij een operatie in het Amerikaanse Dallas aangebracht, maar nadien bleef de enkel hem parten spelen. Anderhalve week geleden pikte hij 26 minuten mee als invaller tegen Cádiz, zijn eerste speelminuten sinds 19 februari bij de Madrileense hoofdmacht.

“Of ik me bevrijd voel na de operatie? De ingreep is goed verlopen. Alles gaat goed momenteel. Ik ben net op tijd klaar om een rol te spelen in de Champions League-finale”, aldus Hazard, die zijn tijd heeft genomen om volledig te herstellen. “Ik wilde niet te snel gaan, zoals de vorige keren. De coach begreep mijn situatie, net zoals de medische staf. We hebben goed gewerkt. Nu voel ik me echt goed.”

“Nu begin ik van nul, maar met een belangrijk extra wapen: de operatie die ik al lang wilde laten uitvoeren. In mijn hoofd ben ik weer helemaal vrij. Zorgeloos. Het is aan mij nu om me te tonen en elke dag hard te werken. En het beste van mezelf te geven, of ik nu 5, 10 minuten of langer speel.”

Volledig scherm © AP

Ancelotti vertelde eerder dat Hazard wil blijven bij Real Madrid. “De coach weet dat ik nog een contract tot 2024 heb. Mijn eerste drie seizoenen bij Real zijn niet goed verlopen, dus wil ik iedereen tonen wat ik kan. Te beginnen met deze zaterdag. Het is altijd een droom geweest om voor Real te spelen. Dat is het nog altijd.”

Hoe bereidt Hazard zich voor op de Champions League-finale? “Niet anders dan normaal. Er is wel veel meer aandacht van de media, maar op het veld is het altijd hetzelfde. En of ik de vijfde penalty ga trappen? We zullen zien. Eerst zien of het tot een strafschoppenreeks komt.”

Bekijk het volledige interview met Hazard:

Volledig scherm . © rv

Volledig scherm © AFP