EXCLUSIEF. De dag van Radja Nainggolan in beeld: van reis naar Antwerpen met privéjet tot medische testen in Sluis

AntwerpRadja Nainggolan (33) streek vandaag neer in Antwerpen om z'n overgang naar Antwerp (zo goed als helemaal) af te ronden. De ex-Rode Duivel deed dat in stijl: met een privéjet landde hij in Deurne, om dan met de Bentley van Paul Gheysens ‘himself' naar de Bosuil te trekken. Een exclusieve inkijk in de dag van ‘Il Ninja’.

8.00 uur

Een privéjet vertrekt vanuit Deurne Airport naar Milaan, met aan boord de makelaars Jesse De Preter, Gunther Thiebaut en Sofyane Benkheil. In Milaan wordt Radja Nainggolan opgepikt en vervolgens zet het toestel opnieuw koers naar Deurne.

11.30 uur

Nainggolan wordt door Paul Gheysens himself opgewacht in Deurne. De korte rit van de luchthaven naar de Bosuil maken de voorzitter en zijn nieuwe rekruut in Gheysens’ Bentley. Noblesse oblige. Door de geblindeerde ruiten kunnen de paar opgedaagde fans geen glimp van Radja opvangen...

12.00 uur

Ook aan de Bosuil staan Antwerp-fans hun toekomstige nieuwe idool op te wachten. De ex-Rode Duivel maakt er eerst kennis met de fonkelnieuwe accommodaties. Vervolgens wordt gedurende enkele uren alle papierwerk voor de transfer in orde gebracht in de kantoren van Royal Antwerp FC.

17.00 -18.30 uur

In afwachting van een gunstig resultaat van Nainggolans medische proeven, worden de transferovereenkomst en het contract reeds van de nodige handtekeningen voorzien. Radja Nainggolan vertrekt naar het Open MRI Zen Centum in het Nederlandse Sluis, waar alle tests zullen doorgaan.

18.30 uur

Het eerste gedeelte van de medische proeven in Sluis is een klinisch onderzoek, waarna de voetballer naar zijn hotel in Antwerpen terugkeert om daar op televisie de competitiewedstrijd van zijn nieuwe club in het Stade du Pays van Charleroi te bekijken.

Zaterdag 10.00 uur

Nainggolan zal morgenvoormiddag een inspanningstest afleggen en de rest van het medische testprotocol volbrengen. Wanneer de resultaten van de medische onderzoeken in orde zijn, staat niets nog de overstap van Radja Nainggolan naar de Great Old in de weg.

